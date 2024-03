Dass ausgerechnet die OrangeAcademy Ulm als Tabellenzweiter der Zweiten Basketball-Bundesliga ProB das indirekte Zünglein an der Waage im Abstiegsdreikampf zwischen dem Team Ehingen Urspring, den Black Forest Panthers aus Villingen-Schwenningen und dem TSV Tröster Breitengüßbach sein könnte, verleiht dem traditionell schon aufgestachelten Derby noch zusätzlich Brisanz.

Am vergangenen Sonntag patzte der Ulmer Bundesliga-Nachwuchs ausgerechnet gegen das Tabellenschlusslicht aus Villingen-Schwenningen. Ein ähnliches „Missgeschick“ unterlief den eigentlich eine bärenstarke Saison spielenden Ulmern bereits vor kurzem gegen die dritte Mannschaft aus dem Tabellenkeller, den TSV Tröster Breitengüßbach.

„Derby-Mentalität“

Gilt für das Team Ehingen Urspring im bevorstehenden Heimspiel in diesem Fall das Motto: „Aller guten Dinge sind drei“? Kann auch die Mannschaft von Head-Coach Johannes Hübner gegen das Ulmer Top-Team um die starken und sowohl bundesliga- wie auch eurocup-erfahrenen Talente wie Liga-Topscorer Maxi Langenfeld (408 Punkte in 17 Spielen - alleine im Hinspiel gegen sein Ex-Team 43) oder den bereits mit der NBA in Verbindung gebrachten Noa Essengue (im Schnitt 19,9 Punkte) gewinnen? Fragen, die am Samstagabend ab 18 Uhr in der Sporthalle am Ehinger Johann-Vanotti-Gymnasium beantwortet werden.

Beim Team Ehingen Urspring möchte Head-Coach Johannes Hübner derweil eine „Derby-Mentalität“ an den Tag legen: „Wir haben intensiv trainiert und sind hoch motiviert.“ Tendenziell rechnet der Trainer mit einem vollbesetzten Ulmer Kader, auch wenn Ratiopharm Ulm parallel ein Bundesliga-Spiel bestreitet. Auf Seiten des „Team in green“ waren zuletzt Joel Lungelu und Jared Grey fraglich. Den NBBL-Spielern im Kader des Team Ehingen Urspring steht unterdessen ohnehin ein besonders intensives Wochenende bevor. Am Sonntag geht es bereits ab 8 Uhr morgens per Bus auf die lange Auswärtsfahrt nach Jena zu Spiel zwei der Playoff-Serie gegen Medipolis SC Jena (Best-of-Three, aktuell 1:0 für das Team Urspring).