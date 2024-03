„Den Landkreis genießen“ lautet das Motto einer Veranstaltungsreihe des Landratsamtes Alb-Donau-Kreis, Fachdienst Landwirtschaft, die in Kooperation mit heimischen Landwirtschaftsbetrieben Einblick in die Vielfalt regional erzeugter Lebensmittel gibt. Am Freitag, 5. April, geht es von 15 bis 16.30 Uhr in der Schäferei Allgaier in Heroldstatt-Ennabeuren um das Thema „Schaf- und Ziegenhaltung im Biosphärengebiet“.

Laut Mitteilung des Landratsamts vermittelt die kostenfreie Veranstaltung, wie eine Schaf- und Ziegenherde gehalten wird und welcher Aufwand etwa die täglichen Betreuungs- und Pflegemaßnahmen sowie Aufzucht mutterloser Lämmer bedeutet. Die Schaf- und Ziegenhaltung zielt laut Ankündigung nicht nur auf die Produktion von Wolle und Fleisch, sondern ist auch für die Landschaftspflege im Biosphärengebiet Schwäbische Alb von zentraler Bedeutung, da die Beweidung der Flächen zum Erhalt seltener Tier- und Pflanzenarten beiträgt.

Interessierte an der Verantaltung können sich bis Donnerstag, 28. März, per Mail anmelden unter: [email protected]