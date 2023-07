Ehingen

Sappi–Team kommt auf 24.603 Kilometer

Ehingen / Lesedauer: 2 min

Das Sappi Team Ehingen hat mit 75 Radelnden insgesamt 24.603 Kilometer während der Stadtradeln-Aktion zurückgelegt. Das Foto zeigt ein Teil des Teams, das sich zu einer Radtour getroffen hatte. Mit dabei war Sappi Geschäftsführer Maik Willig (2. v. r.). (Foto: Sappi )

An der Aktion Initiative Stadtradeln, bei der in einem Zeitraum über drei Wochen vom Auto auf das Fahrrad umgesattelt wird, hat sich auch ein Team von „Sappi Ehingen“ beteiligt. Das Sappi–Team zählte 75 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich alle in der Stadtradeln–App angemeldet hatten.

Veröffentlicht: 26.07.2023, 19:20 Von: sz