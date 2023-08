Sandrina Gerster leitet künftig den Fachdienst Jugendhilfe.

„Der Fachdienst Jugendhilfe ist für die Koordination und die betriebswirtschaftlichen Abläufe des Jugendamtes verantwortlich. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schaffen beispielsweise Unterkünfte und Angebote in Jugendhilfeeinrichtungen, übernehmen gesetzliche Vormundschaften für Kinder und Jugendliche und zahlen einen Unterhaltsvorschuss aus, wenn ein Elternteil seiner Unterhaltspflicht nicht nachkommt. Diese Aufgaben zeigen deutlich, wie groß die Bedeutung des Fachdienstes Jugendhilfe innerhalb des Sozialdezernats ist. Daher freue ich mich sehr, dass nun mit Sandrina Gerster eine motivierte und versierte Nachwuchsführungskraft die Leitung übernimmt“, sagt Landrat Heiner Scheffold.

Der Kreistag des Alb–Donau–Kreises hat Sandrina Gerster am 17. Juli einstimmig die Leitung des Fachdienstes Jugendhilfe übertragen und damit die Stelle mit einer internen Bewerberin zum 1. August neu besetzt. Der bisherige Stelleninhaber André Helmlinger ist zum 1. Juni zum Leiter des Fachdienstes Soziale Dienste, Familienhilfe gewählt worden, der unter anderem für die pädagogische Arbeit des Jugendamtes vor Ort in den Familien zuständig ist.

„Der Fachdienst Jugendhilfe übernimmt derzeit auch die Unterbringung von unbegleiteten, minderjährigen Geflüchteten und arbeitet eng mit den anderen Fachdiensten im Sozialdezernat zusammen. Mit Sandrina Gerster konnte die Leitung des Fachdienstes nun nahtlos besetzt werden. Sie hat ihre umfangreiche Expertise und ihr großes Engagement in unserem Haus bereits bei der Aufnahme der vielen Geflüchteten in den letzten zwei Jahren unter Beweis gestellt“, sagt Scheffold.

Sandrina Gerster hatte zuvor seit 2021 im Landratsamt die stellvertretende Leitung des Fachdienstes Flüchtlinge, Integration, staatliche Leistungen inne. Die 32–Jährige war dort unter anderem zuständig für den Bereich Integrationsmanagement und die finanzielle Abrechnung der Unterbringungskosten von Geflüchteten mit dem Land.

Ihre Berufslaufbahn begann sie nach einem Bachelorstudium in Elementarbildung an der Pädagogischen Hochschule in Weingarten und dem Masterstudium in Caritaswirtschaft und werteorientiertes Management an der Universität Passau bei der Stadt Laupheim. Dort verantwortete sie von 2016 bis 2019 im Sozialdezernat die Verwaltung der Kindertagesstätten, bevor sie von 2019 bis 2021 im Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration Baden–Württemberg das Thema Quartiersentwicklung vorantrieb und die Strategie „Quartier 2023 — Gemeinsam.Gestalten“ begleitete.