Am Ende einer wieder einmal extrem schwierigen Woche stand für das Team Ehingen Urspring laut Head-Coach Johannes Hübner eine „toughe und schwere Niederlage“ mit 61:85 gegen TSV Oberhaching Tropics zu Buche.

Auf die Meldung bezüglich des Saison-Aus für „Energizer“ Henning Ballhausen nach seiner zu Beginn des Jahres im Training erlittenen Gehirnerschütterung am Dienstag folgte mit dem verletzungsbedingten Ausfall von Routinier Adam Thoseby am Samstag der nächste personelle Rückschlag. Obendrein stand mit Joel Lungelu ein weiterer Spieler der Starting-Five nicht zur Verfügung. Kapitän Vincent Neugebauer und Playmaker Valtteri Mervola plagten sich unter der Woche zudem krankheitsbedingt noch mit einem Virus und Bauchkrämpfen herum und waren „bei maximal 50 Prozent“, so Hübner.

Altersdurchschnitt von 18,25 Jahren

Der Spielberichtsbogen wies für die aufgestellten Spieler des Team Ehingen Urspring am Ende einen Altersdurchschnitt von gerade einmal 18,25 Jahren aus - phasenweise standen in der Sporthalle am Johann-Vanotti-Gymnasium am Samstagabend für das „Team in green“ nur NBBL-Spieler auf dem Feld.

Für die laut Hübner „abgezockten“ Gäste ein gefundenes Fressen. Die erfahrenen Tropics um Spieler wie den 34-jährigen Peter Zeis (15 Punkte) oder den 37-jährigen Omari Knox (11 Punkte) warfen ihre ganze Routine in die Waagschale und nutzten jede sich bietende Schwäche der Ehinger Youngster eiskalt aus. „Es ist für so eine junge Truppe natürlich auch deprimierend, wenn Ballverluste passieren und die auf der anderen Seite dann direkt einschlagen“, attestierte Johannes Hübner dem Gegner auch die nötige Cleverness, immer wieder das ungleiche Match-Up über ihren Topscorer Jörg Dippold (18 Punkte) zu suchen und die eigenen Vorteile gnadenlos auszuspielen.

Guter Start ins Spiel

Dabei startete das Team Ehingen Urspring zunächst allen Nackenschlägen im Vorfeld zum Trotz forsch in die Partie, führte nach zwei Minuten noch mit 7:5. Danach folgten allerdings über drei Minuten ohne eigenen Korberfolg und ein 10:0-Lauf der Gäste, mit dem Oberhaching die Weichen schon früh auf Sieg stellen konnte. Erfolgreiche Dreier von Daniel Zacek (12 Punkte) und immer wieder gute Offensiv-Aktionen über Center Vincent Neugebauer (15 Punkte) hielten die Hausherren bis zur Halbzeitpause noch halbwegs im Spiel (27:43/20.).

Nach dem Seitenwechsel schien im dritten Viertel bei den Gastgebern zwischenzeitlich dann jedoch die Luft endgültig raus zu sein (33:61/25.), die Niederlage war nicht mehr abzuwenden. Dennoch ließ es das Team Ehingen Urspring um die engagierten Playmaker Valtteri Mervola (13 Punkte) und Jorke Aav (10 Punkte) bis zum Ende nicht an Einsatzwille mangeln und konnte immerhin noch das Schlussviertel mit 20:17 für sich entscheiden.

„Ich denke dennoch nicht, dass die Motivation für nächste Woche schwierig wird“, richtete Head-Coach Johannes Hübner nach Spielschluss ungeachtet der Niederlage seinen Blick direkt fokussierend wieder voraus auf das immens wichtige Auswärtsspiel bei Abstiegskonkurrent Villingen-Schwenningen am kommenden Samstag. Bis dahin gilt beim Team Ehingen Urspring die Devise Wunden lecken.