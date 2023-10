Rotary Club Ehingen-Alb-Donau bittet um Unterstützung

Mitglieder des Rotary Clubs in Ehingen werden zum Weltpoliotag aktiv, um über Kinderlähmung (Polio) zu informieren. Auch möchten sie Unterstützung gewinnen gegen eine Krankheit, die eigentlich durch eine Impfung vermeidbar wäre und trotzdem bis heute Kinder bedroht.

Als Rotary und seine Partner 1988 die Global Polio Eradication Initiative (GPEI) starteten, gab es jedes Jahr 350.000 Poliofälle in 125 Ländern. Seitdem seien große Fortschritte bei der Bekämpfung der Krankheit gemacht worden, so der Rotary Club. Heute seien die Poliofälle um 99,9 Prozent verringert und es melden nur noch zwei Länder weiterhin Fälle von Polio-Wildviren. Die Herausforderung bestehe nun in der Ausrottung des wilden Poliovirus in den beiden Ländern, in denen die Krankheit bisher nie gestoppt werden konnte: Afghanistan und Pakistan. Darüber hinaus müsse die routinemäßige Durchimpfung in Afrika verstärkt werden, um die Rückkehr des wilden Poliovirus zu verhindern und Kinder vor dem aus Impfstoffen stammendem Poliovirus zu schützen ‐ dies komme zwar selten vor, könne jedoch weiterhin Menschen in Teilen der afrikanischen Region infizieren.

Auf dem Ehinger Wochenmarkt am Sternplatz wird der Rotary Club Ehingen-Alb-Donau am Samstag, 21. Oktober, von 7.30 bis 12.30 Uhr zu Polio informieren und Flyer verteilen. Außerdem gibt es Live-Musik und noch etwas Besonderes: Gegen eine Spende für den guten Zweck bekommen Interessierte selbstgemachte Maultaschen, die im Oberschwäbischen Hof in Schwendi hergestellt wurden. Die Spende fließt zu 100 Prozent in das Impfprogramm.

Seit 1985 habe Rotary mit mehr als 2 Milliarden Dollar zur Finanzierung der Kosten im Kampf gegen die Kinderlähmung beigetragen. Darunter sei auch eine namhafte Summe aus Beiträgen der Ehinger Bevölkerung und des Rotary Club Ehingen-Alb-Donau.