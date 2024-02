Rock und Schlager beim Ehinger Marktplatz Open Air

Der historische Marktplatz in Ehingen wird im Sommer zur Bühne für zwei großartige Konzertabende: Der deutsche Schlagerstar Ben Zucker wird am Donnerstag, 6. Juni, mit großer Band und ganz nach dem Motto „Heute doch“ das Ehinger Marktplatz Open Air eröffnen. Der zweite Abend verspricht am Samstag, am 8. Juni, Vollgas und Rock mit Status Quo (Foto: Robert Sutton) und der Spider Murphy Gang als Special Guest. Tickets gibtg es unter www.reservix.de oder www.eventim.de.