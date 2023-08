Reise im Zeichen des grenzübergreifenden Miteinanders

Seit 30 Jahren besteht die Partnerschaft zwischen den beiden Donaustädten Ehingen und dem ungarischen Esztergom. Daran erinnert wurde bereits zu Beginn dieses Jahres — eine Delegation ungarischer Staatsfreunde weilte für einige Tage in Ehingen und erinnerte gemeinsam mit dem hiesigen Partnerschaftsverein bei einem Empfang an die Anfänge der Städteverbindung. Auch Ehingens Oberbürgermeister Alexander Baumann war unter den Anwesenden und sprach bei der Enthüllung eines eigens für die Städtepartnerschaft angefertigten Gedenksteins seine Dankbarkeit und ebenfalls seine Zuversicht für das weiter bestehende grenzübergreifende Zusammensein der beiden Städte aus. Dies teilt die Ehinger Stadtverwaltung mit.

Kürzlich wurde das Ehinger Stadtoberhaupt in Ungarn empfangen. Anlass des Besuchs war die Enthüllung einer Marmortafel, die an die Aufstellung der bekannten Sissi–Figur im Park nahe des Donauufers erinnert. Vor 23 Jahren war die Bronzefigur den ungarischen Freunden anlässlich des 1000–jährigen Bestehens Esztergoms als Zeichen der Wertschätzung und Verbundenheit durch die Stadtverwaltung und dem Partnerschaftsverein überreicht worden. Da ein Fest zum 20–jährigen Bestehen der Skulptur aufgrund des pandemischen Geschehens nicht möglich war, wurde der Festakt nun nachgeholt.

„Eine Städtepartnerschaft lebt von ihren Mitgliedern, von deren Engagement und deren Bereitschaft zur Gemeinschaft. Sie ist nur dann beständig und erfolgreich, wenn sich die Menschen einbringen, aufeinander zugehen und einander freundschaftlich begegnen. Dies mag in einer Zeit, wie wir sie derweil erleben, wichtiger denn je sein“, machte Oberbürgermeister Baumann in seiner Ansprache deutlich. Glücklich seien beide Seiten über die jahrelange und ehrliche freundschaftliche Verbundenheit.

Als weiteres wichtiges Ereignis stand die Verleihung der Gizella–Bolog–Auszeichnung bei dem Besuch im Mittelpunkt. Persönlichkeiten, die sich durch vorbildliches bürgerschaftliches Engagement verdient machten, wird der Preis zuteil. So auch Ehingens Stadtoberhaupt, Alexander Baumann, dessen besonderes Ansinnen die fortwährende Pflege der Städtepartnerschaft ist. „Keinesfalls kann sie als Auszeichnung für singuläre Dienste verstanden werden, vielmehr als Anerkennung für gemeinschaftliche Errungenschaften“, so die Worte von Baumann nach Erhalt der Auszeichnung. Auch in Zukunft wolle man das wertvolle Miteinander gemeinschaftlich aufrechterhalten. Auch Paul Guter, Präsident der Ehinger Malteser, konnte an diesem Abend eine solche Auszeichnung entgegennehmen.