Saisonal. Regional. Bargeldlos. Einkaufen. Diese Schlagworte stehen auf einer begehbaren Box, die seit Neuestem am Kreisel in der Münsinger Straße in Ehingen gegenüber des Lidl-Marktes steht. Hierbei handelt es sich um eine Dorfladenbox ‐ und zwar um die erste ihrer Art in Baden-Württemberg. Die drei Betreiber freuen sich, Bürgerinnen und Bürgern aus Ehingen und der Region künftig rund um die Uhr regionale Produkte anbieten zu können.

Das Regionale hat es Markus Seilkopf, Holger Hoss und Luis Rauscher angetan. Die drei Freunde im Alter zwischen 28 und 34 kennen sich schon lange; in Friedrichshafen studierten sie gemeinsam Wirtschaftsingenieurwesen. Hoss und Rauscher stammen aus Erbstetten und Mundingen, Seilkopf kommt aus Mittelbiberach.

Produkte kommen aus der Region

Heute sind sie in unterschiedlichen Bereichen voll berufstätig, sind sich aber dennoch verbunden geblieben. Nicht zuletzt aufgrund Mitgliedschaften in der Landjugend, der Feuerwehr oder auch im Sportverein haben sie über die Jahre auch ihre Liebe zur Region behalten und spielen so seit etwa zwei Jahren mit der Idee, für Ehingen eine Dorfladenbox ins Leben zu rufen.

„Wir möchten der Region etwas zurückgeben“, erklärt Markus Seilkopf. In einer Zeitschrift hatte er von der Idee mit der Dorfladenbox gelesen. Die Idee, stark auf Regionalität bei den Produkten zu setzen, habe ihm direkt gefallen, sagt er. Für die Dorfladenbox arbeiten die drei Freunde nun mit mehr als 20 kleineren Erzeugern zusammen, die aus einem Umfeld von nicht weiter als 50 Kilometer stammen.

Noch sind die Regale und Kühlschränke in der Dorfladenbox leer. Doch das ändert sich demnächst. (Foto: Frederic Schenkel )

In die eine Richtung erstreckt sich das Gebiet bis nach Münsingen und Bremelau, in die andere bis nach Blaubeuren und Sonderbuch. Regionale Partner habe man schnell gefunden, schildert Hoss. „In Ehingen kennt man sich. Teilweise haben sich dann Bekannte gemeldet, dass sie mitmachen wollen.“

Keine Erdbeeren zu Weihnachten

Im Sortiment der Dorfladenbox sollen künftig voranging Lebensmittel des täglichen Bedarfs wie Milchprodukte, Fleischwaren, Säfte oder Nudeln und Reis sein. Auch den einen oder anderen Likör wird es geben.

Die Auswahl sei saisonal, erklärt Hoss ‐ keiner dürfe beispielsweise mit Erdbeeren zu Weihnachten rechnen. Die Region, so Rauscher, biete eine Vielzahl an Produkten, mit denen sie zunächst gar nicht gerechnet hätten. „Ich war überrascht, was alles lokal produziert wird. Fruchtsäfte, Aufstriche, Pesto...“, zählt er auf.

Wir wollen uns nicht selbst darstellen. Wir wollen unseren regionalen Erzeugern eine Plattform bieten. Holger Hoss

Wichtig zu betonen ist den Freunden, dass sie keine Konkurrenz für Großhändler darstellen wollen. Vielmehr geht es ihnen darum, kleinere Händler miteinzubeziehen und eine Anlaufstelle für die Menschen Ehingens zu schaffen. Nicht jeder kleine Händler habe die Möglichkeit, einen eigenen Dorfladen zu betreiben, sagt Hoss.

„Wir wollen uns nicht selbst darstellen. Wir wollen unseren regionalen Erzeugern eine Plattform bieten.“ Wichtig ist den Studienfreunden zudem, eine Verbindung zwischen Konsument und Produzent zu schaffen und, wenn gewünscht, hier auch einen Austausch zu ermöglichen.

Stadt Ehingen zeigte sich kooperativ

Mit dem Projekt der Dorfladenbox sind Seilkopf, Hoss und Rauscher Vorreiter ‐ die Dorfladenbox in Ehingen ist die wohl erste und bisher auch einzige ihrer Art in Baden-Württemberg. Ursprünglich stamme das Franchise-Konzept aus Österreich, zuletzt nehme es auch im Süden Deutschlands etwas zu.

So gebe es beispielsweise in Augsburg eine weitere Dorfladenbox, erklären die Studienfreunde. Über die Einzigartigkeit sei sich auch die Stadt Ehingen bewusst gewesen und habe sehr gut kooperiert bei der Organisation und Platzbeschaffung, sagt Seilkopf. Rauscher ergänzt: „Der prominente Standort hier zeigt, dass Ehingen hinter der Idee steht.“

Ehingen ist ein Mittelpunkt für alle Erzeuger aus der Region. Markus Seilkopf

Dass die Dorfladenbox überhaupt in Ehingen steht und nicht in einem ländlichen Teilort ohne die Vielzahl an Supermärkten, begründet Seilkopf so: „Ehingen ist ein Mittelpunkt für alle Erzeuger aus der Region.“ Der Fokus richte sich auf die Stadt ‐ jeder, der beispielsweise von der Alb kommen würden, fahre durch Ehingen, erklärt Seilkopf.

So funktioniert die Dorfladenbox-App

Insgesamt sehen sich die Studienfreunde mit der Dorfladenbox „am Puls der Zeit“. Einerseits werden die Bürgerinnen und Bürger aus Ehingen und Umgebung künftig sieben Tage die Woche rund um die Uhr die Möglichkeit haben, Lebensmittel zu kaufen und andererseits wird das Zahlungssystem komplett bargeldlos ablaufen.

Wir wissen, wer einkauft. Markus Seilkopf

Über die Dorfladenbox-App können sich Kundinnen und Kunden mit Namen und Daten registrieren und dann bereits vorab einsehen, welche Produkte derzeit im Dorfladen vorrätig sind. Ebenso ist es möglich, sich durch Push-Nachrichten über Neuigkeiten im Sortiment informieren zu lassen.

Der Check-In für den Eintritt in die Dorfladenbox läuft dann über einen Code. Den Einkauf können die Kunden entweder direkt oder monatlich mit dem Handy oder der Karte bezahlen. Außerdem ist vorgesehen, dass die Händler selbst in der App und per Mail verfolgen, welche Produkte noch vorrätig sind und welche wieder nachgefüllt werden müssen. Die Registrierung in der App sowie die Videoüberwachung in jedem Winkel soll zudem dazu dienen, Vandalismus und Diebstähle zu verhindern. „Wir wissen, wer einkauft“, sagt Seilkopf.

Eröffnungstermin steht noch nicht fest

Hinter den Studienfreunden liegen lange Vorbereitungen. Um die Box zu kaufen und den 15-Quadratmeter-Innenraum des Dorfladens auszustatten, zu versichern oder mit Strom zu versorgen, haben sie ebenfalls auf regionale Partner wie die Raiba, die Versicherung Scholtz und Uhl sowie die Ehinger Energie gesetzt. In den kommenden Wochen und Monaten kommen mit Reinigungsarbeiten sowie Optimierungen im Angebot weitere Arbeiten auf die Freunde zu.

Wann die Eröffnung dann sein wird, steht im Moment noch nicht fest ‐ aktuell sind die fünf Kühlschränke, die Gefriertruhe sowie die Holzregale noch leer. Auch auf Strom warten die drei Freunde momentan noch. „Vor Weihnachten soll es losgehen“, sind sie sich einig. Bei dieser Gelegenheit möchten Seilkopf, Hoss und Rauscher dann auch älteren Menschen die Technik mit Check-In sowie mit bargeldlosem Bezahlen erklären, um künftig wirklich alle im Dorfladen zu empfangen.