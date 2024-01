Rathaus ändert Öffnungszeiten an Fasnet

An der Ehinger Fasnet gelten geänderte Öffnungszeiten im Rathaus, wie die Stadt Ehingen mitteilt. Am Glombigen Donnerstag, 8. Februar, sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung bis 17 Uhr erreichbar. Die Stadtbücherei schließt um 18 Uhr. Am Fasnetsdienstag, 13. Februar, sind die Dienststellen der Stadt Ehingen von 8 Uhr bis 10 Uhr besetzt. Die Stadtbücherei hat geschlossen.