Radwege in Oberstadion und Hausen am Bussen gefördert

Der CDU-Landtagsabgeordnete für den Alb-Donau-Kreis, Manuel Hagel, begrüßt, dass auch Projekte vor Ort Aufnahme in das Förderprogramm für RAd- und Fußwege in Baden-Württemberg gefunden haben: „Dass auch Oberstadion und Hausen am Bussen in das Rad- und Fußverkehrs-Programm nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz aufgenommen werden, ist eine tolle Nachricht. Die Projekte an der Kreisgrenze bei Oberstadion, in Mossbeuren sowie zwischen Hausen und Emerkingen erfahren dadurch Rückenwind. Radfahrer und Fußgänger brauchen eine sichere und verlässliche Infrastruktur. Die angedachten Maßnahmen machen den Verkehr für alle sicherer. Das Programm ist eine tolle Möglichkeit für Kommunen, innovative Verkehrsprojekte zu fördern und zu realisieren“, wird Hagel in einer Pressemitteilung zitiert.

Um eine Förderung zu erhalten, müssen die Vorhabenträger nach der Programmaufnahme in einer zweiten Stufe bei den Regierungspräsidien einen formalen Antrag auf Förderung einreichen. Laut Hagel hat sich die CDU-Landtagsfraktion bereits im vergangenen Jahr in einem Positionspapier für mehr Tempo beim Straßenbau und die Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren ausgesprochen. Hierzu habe sie konkrete Maßnahmen herausgearbeitet, die auch zu einer Beschleunigung des Ausbaus von Fahrradwegen führen sollen.

Das Landesprogramm zur Förderung von kommunaler Radverkehrsinfrastruktur für die Jahre 2024 bis 2028 umfasst über 900 Maßnahmen und löst mit einer Landesförderung von circa 375 Millionen Euro Investitionen mit einem Wert von circa 955 Millionen Euro aus.