Punktgleiche Verfolger spielen in Griesingen

- Es fällt schwer, bei einem Abstand von zwölf Punkten zum Tabellenführer von Verfolgern zu sprechen. Im Topspiel der Kreisliga A stehen sich am Sonntag die SG Griesingen und der SV Betzenweiler gegenüber. Sie liegen auf den Plätzen drei und vier und sind punktgleich. Alle Spiele beginnen am Sonntag um 15 Uhr.

SZ-Topspiel; SG Griesingen - SV Betzenweiler (Vorrunde 4:2). - Auch wenn der Tabellenplatz zwei am Schluss wenig Bedeutung hat, so ist der Ehrgeiz dennoch groß, nach dem letzten Spieltag einen Spitzenplatz zu belegen. Daher ist am Sonntag in Griesingen eine spannende Partie zu erwarten.

SGM Schmiechtal/Alb - FV Neufra (VR 5:2). - Während sich der FV Neufra nach einem schwachen Rundenstart inzwischen gefangen hat, stehen die Älbler zur Zeit auf einem Abstiegsplatz und müssen mächtig nachlegen, wenn der Anschluss an das Mittelfeld noch gelingen soll.

FV Schelklingen-Hausen - SV Langenenslingen (VR 2:2). - Beim FV Schelklingen-Hausen gab es einen Trainerwechsel. Johannes Striebel hat sich schon gut eingelebt. Gegen Langenenslingen wird ein Sieg erwartet.

SV Dürmentingen - TSV Allmendingen (VR 2:3). - Der TSV Allmendingen hat sich zuletzt ans Mittelfeld herangearbeitet und will auch am Sonntag punkten. Doch der SV Dürmentingen belegt zur Zeit den zweiten Tabellenplatz und will sich nicht überraschen lassen.

SGM Emerkingen/Ehingen-Süd - SGM Kirchen/Herbertshofen (VR 2:1). - Die beiden Mannschaften liegen nur durch einen Punkt getrennt auf den Plätzen fünf und acht. Die Gäste wollen sich für die Niederlage in der Vorrunde revanchieren.

SV Ringingen - SV Niederhofen (VR 3:0) - Ein interessantes Lokalderby auf dem Hochsträß. Die Gäste wollen so schnell wie möglich vom Tabellenende wegkommen. Ob sie allerdings beim noch ungeschlagenen Tabellenführer etwas erreichen können, ist fraglich.

KSC Ehingen - SV Unterstadion (VR 2:0). - Die Ehinger sind mit einer Niederlage in die Rückrunde gestartet. Im Heimspiel gegen Unterstadion will der KSC Wiedergutmachung betreiben.