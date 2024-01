Politiker aus der Region haben zu den Bauernprotesten eine klare Meinung. Einer spricht von einem „faulen Kompromiss“, ein anderer kritisiert unanständige Mittel.

Die Bauern, die in dieser Woche auf die Straße gehen, kämpfen schlichtweg um ihre Existenz. Ronja Kemmer

„,Der letzte Bauer im Dorf’ - das muss ich immer öfter hören, wenn ich in den Dörfern der Region unterwegs bin. Wir erleben seit Jahrzehnten ein massives Höfesterben, gerade viele kleinere Betriebe mussten aufgeben. Die Bauern, die in dieser Woche auf die Straße gehen, kämpfen schlichtweg um ihre Existenz“, sagt CDU-Bundestagsabgeordnete Ronja Kemmer. Es gehe um die Frage, ob Landwirte künftig noch konkurrenzfähig wirtschaften können - und da sei die Agrardiesel-Rückvergütung ein ganz entscheidender Faktor.

„Auch nach den Zugeständnissen der Ampel steht eine Zusatzbelastung von einer halben Milliarde im Raum. Dass wir Verbraucher auf hochqualitative, regionale Lebensmittel zurückgreifen können, ist nicht selbstverständlich. Deshalb zeigen sich auch viele Handwerker und Gastronomen der Region mit den Bauern solidarisch - ebenso viele Berufspendler und wir als CDU“, so Kemmer.

Dann werden die Kürzungen nur halb zurückgenommen und die Ampel wundert sich, dass sich die Bauern nicht bedanken. Manuel Hagel

„Inhaltlich unterstütze ich die berechtigten Forderungen unserer Bauern. Ich bin dankbar, dass sich die Spitzenverbände der Landwirtschaft so klar von sämtlichen rechtsextremen Umtrieben distanziert haben“, sagt CDU-Landtagsabgeordneter Manuel Hagel am Dienstag. „Die Demonstrationen sind, soweit wir heute wissen, insgesamt friedlich verlaufen. Das ist gut so. So können unsere Bäuerinnen und Bauern die Glaubwürdigkeit für ihre berechtigten Anliegen aufrechterhalten.“ Für den Protest sei die Ampel „mit ihrer Politik der Brechstange“ verantwortlich, so Hagel, der nachsetzt: „Sie hat auf ganzer Linie versagt.“

Erst werde ein ganzer Berufsstand mit dem Belastungshammer auf die Palme gebracht. „Dann werden die Kürzungen nur halb zurückgenommen und die Ampel wundert sich, dass sich die Bauern nicht bedanken.“ Noch immer wolle die Koalition die Streichung beim Agrardiesel durchziehen, wenngleich zeitlich gestaffelt. „An der einseitigen Belastung ändert sich nichts“, so Hagel, „es ist ein vollkommen fauler Kompromiss - das Heizungsgesetz lässt grüßen!“ Die Ampel habe keinen Bezug zur Lebenswirklichkeit im ländlichen Raum, zu den hart arbeitenden bäuerlichen Familienbetrieben.

Mit Blick auf andere Proteste - Stichwort ,Letzte Generation’ - finde ich die unterschiedlichen Bewertungsmaßstäbe allerdings bigott. Denn auch Klimaschutz geht uns alle an und auch dieser Protest ist legitim und darf stören. Marcel Emmerich

Marcel Emmerich, Bundestagsabgeordneter der Grünen, betont: „Der Druck, unter dem Bäuerinnen und Bauern stehen, ist mir sehr bewusst und ich habe mich für eine Überarbeitung der ursprünglich geplanten gleichzeitigen Streichungen von Agrardieselbeihilfe und Kfz-Steuerbefreiung eingesetzt.“ Die regionale Landwirtschaft sei ein wichtiger Faktor für unsere Ernährungssicherheit und Stabilität. „Sie verdient unseren Respekt und unsere Unterstützung und darf nicht in den Wettbewerbsnachteil gegenüber anderen Ländern geraten. Aus diesem Grund gibt es jetzt auch Anpassungen, die den Bäuerinnen und Bauern entgegengekommen“, so Emmerich.

Die Proteste seien legitim und es dürfe auch zu Störungen kommen. „Galgen auf Anhängern und in Vorgärten sind aber kein anständiges Mittel der demokratischen Auseinandersetzung“, mahnt Emmerich. Versuche demokratiefeindlicher Kräfte, die Proteste für ihre Zwecke zu instrumentalisieren, müssten zurückgewiesen werden. Es sei begrüßenswert, dass viele Menschen Verständnis für den Protest zeigen, erklärt er und fügt an: „Mit Blick auf andere Proteste - Stichwort ,Letzte Generation’ - finde ich die unterschiedlichen Bewertungsmaßstäbe allerdings bigott. Denn auch Klimaschutz geht uns alle an und auch dieser Protest ist legitim und darf stören.“