Projekt „Natur-nah-dran“ startet

Die Stadt Ehingen (Donau) nimmt teil am landesweiten Projekt „Natur-nah-dran“ zur Förderung der biologischen Vielfalt in Kommunen. Dies teilt die Stadtverwaltung mit. Städtische Grünflächen werden in Wildblumenflächen umgewandelt. Dies schafft wertvollen Lebensraum für Wildbienen, Hummeln, Schmetterlinge, Vögel und viele weitere Tiere. Inhaltlich wird das Projekt vom Nabu Baden-Württemberg begleitet. Gefördert wird es vom Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg.

Geplant ist laut Mitteilung Folgendes: Im Wohngebiet „Rosengarten“ werden einige Seitenstreifen an der Carl-Friedrich-Goerdeler-Straße eingesät und Initialstauden gepflanzt, ebenso an der Münsinger Straße. Beim Groggensee wird nach den Baumaßnahmen für das Jugendhaus ein gemischtes Beet mit Pracht- und Wildstauden entstehen. In der Nähe entlang der Schmiech wird ein Wildstaudensaum angelegt. Auch das Beet am Bahnhofsvorplatz und zwei Baumstandorte an der Bahnhofsstraße werden bepflanzt, sowie Verkehrsgrünflächen beim Freibad.

Damit die Wildpflanzen gedeihen können, muss im Herbst der Boden vorbereitet oder ausgetauscht werden. Deshalb werden Baggerarbeiten stattfinden, Schotter aufgeschüttet oder die Erde umgegraben werden. Das alles ist nötig, damit es dort viele Jahre lang blühen kann ‐ für Mensch und Natur, heißt es abschließend.