Eine Gruppe engagierter jugendlicher Filmemacher aus Ehingen hat über Monate hinweg einen künstlerischen Kurzfilm gedreht. „Loslassen“ ist der Titel. Die Filmemacher selbst bezeichnen den Film als „gesellschaftskritisches Jugenddrama“. Den Kurzfilm haben sie für den Deutschen Jugendfilmpreis eingereicht. Ihr Werk stellen sie demnächst im Ehinger Kino vor.

Ganz ruhig beginnt der Film. Gitarrenklänge und die Bilder einer Schneelandschaft sorgen für eine nachdenkliche Stimmung. Im Zentrum stehen zwei Freunde. Der eine will das Leben einfach genießen. Der andere wirkt zurückhaltender und nachdenklich. Der Film spielt auf mehreren Ebenen, die ambitionierte Kameraführung nimmt bisweilen die Distanz und zieht die Zuschauer hinein.

Für mich war klar, dass ich das irgendwann beruflich machen will, dass ich Filmemacher werden will. Manfred Strack

„Wir wollten etwas machen, auf das man in einer paar Jahren immer noch stolz sein kann“, sagt Levi Newman, der Kopf des Filmteams, über den künstlerischen Anspruch. Im vergangenen Jahr machte der 18-Jährige sein Abi in Ehingen, mittlerweile hat er eine Firma angemeldet und dreht Musikvideos oder auch Projekte für Schulen. Als nächsten Schritt möchte er eine Ausbildung als Mediengestalter absolvieren.

Passendes Equipment

Schon bei den Vorbereitungen für den Kurzfilm ließen die Ehinger nichts anbrennen. Sie besorgten sich extra eine neue Kamera und überlegten, welche Linsen für die geplanten Einstellungen wohl den jeweils gewünschten Effekt bringen. Um die besten Schauspieler zu finden, gab es sogar ein kleines Casting in einer Sporthalle.

Wer mitmachten wollte, musste den schwierigsten Dialog aus dem Film vortragen. Durchgesetzt hat sich Luis Wilhelm, der sich schon seit der zweiten Klasse in der Theater AG der Michel-Buck-Schule fürs Schauspielern begeistert und in diesem Jahr sein Abitur macht. Linus Herrlinger ist der zweite Hauptdarsteller.

Alle acht Beteiligten brennen für den Film. So auch Manfred Strack aus dem aktuellen Ehinger Abi-Jahrgang, der mit Lego-Stop-Motion-Filmen angefangen und sich irgendwann für die Fotografie begeistert hat. „Für mich war klar, dass ich das irgendwann beruflich machen will, dass ich Filmemacher werden will“, sagt der 19-Jährige. Seine Vorbilder sind die Hollywood-Regisseure Quentin Tarantino und Christopher Nolan, die ebenfalls hohe künstlerische Ansprüche an sich selbst haben. Christopher Nolan nennt auch Levi Newman als Vorbild.

Kinoabend So kommt man an Tickets Tickets für den Kinoabend kann man online reservieren unter buytickets.at/loslassen/1167230. Sollte es keine Tickets mehr geben, gibt es die Möglichkeit, sich in eine Warteliste einzutragen.

Die Dreharbeiten stellten das Filmteam vor große Herausforderungen, vor allem, was die Technik betrifft. Doch zusammen und mit viel Kreativität haben sie alle Hürden gemeistert. Gedreht wurde von Mitte November bis kurz vor Weihnachten - an jedem Wochenende. Natürlich musste das Wetter jedes Mal passen und stimmig sein. Die eine oder andere Szene musste deshalb im Nachhinein nochmals gedreht werden.

Auch eine alte Villa konnte als Drehort gefunden werden. Für die Dreharbeiten wurde extra ein Baugerüst an der Hauswand aufgebaut. Die Location für eine Partyszene ist kurzfristig weggebrochen, schnell musste Ersatz gefunden werden. Bis zuletzt hat sich Levi Newman noch mit dem Sound des Films beschäftigt, denn „fürs Kino gelten ganz andere Regeln“, erklärt er.

Die Idee zum Film stammt von Maximilian Renske. Es war von Anfang an klar, dass es ein trauriger Film wird, ein Drama um Freundschaft und Tod, ums Loslassen, wie der Titel schon sagt. „Letztlich geht es um das Leben an sich. Wie sollten wir unser Leben leben und wie wollen wir es führen?“, sagt Luis Wilhelm. Da der Film aus Dialogen besteht, muss die Geschichte und die Beziehung der beiden Freunde allein durch die Gespräche klar werden - keine einfache Sache.

Jetzt kennen wir die Abläufe. Wir haben viel gelernt. Levi Newman

Ab September hat sich das Team Gedanken über die Umsetzung und den Text gemacht. Als Stilmittel gibt es unter anderem Schwarz-Weiß-Sequenzen, um die düstere Vergangenheit der beiden Freunde ästhetisch abzusetzen. Achteinhalb Minuten lang ist der Film. „Er ist nicht genau so geworden, wie wir es uns vorgestellt haben, es hat sich doch einiges geändert“, sagt Levi Newman. „Trotzdem sind wir mit dem Endprodukt zufrieden.“ Der Film ist künstlerisch, komplex und macht nachdenklich. Es lohnt sich auf jeden Fall, ihn ein zweites Mal anzusehen.

Film wird zweimal gezeigt

Und so wird der Film am Kinoabend auch zweimal gezeigt. Die Vorstellung des Films findet am Freitag, 22. März, um 17.30 Uhr im Ehinger Kino statt. „Wir planen an diesem Tag, eine ganze Abendveranstaltung auf die Beine zu stellen, welche neben dem eigentlichen Film noch weiteres Videomaterial, einen Sektempfang, musikalische Elemente und vieles mehr beinhalten wird“, verrät Levi Newman.

Auch das Team hinter dem Film wird sich vorstellen und es gibt die Möglichkeit, die Filmemacher mit Fragen zu löchern. Nicht nur der Film, auch der Filmabend kostet natürlich Geld. Glücklicherweise wurden die jungen Ehinger für den Dreh von den Eltern unterstützt und für den Filmabend haben sich Sponsoren aus der Stadt gefunden. Und so ist es möglich, dass die Tickets nur fünf Euro kosten.

Finanziell wird das Team am Ende bei null rauskommen. Große Hoffnungen, dass sie beim Deutschen Jugendfilmpreis ausgewählt werden könnten, machen sie sich nicht. „Es gibt viele und sehr gute Bewerber - das sind Leute, die das schon deutlich länger machen als wir“, sagt Levi Newman und fährt fort: „Bei uns war vieles chaotisch. Aber je länger es ging, desto besser haben wir es organisiert bekommen. Jetzt kennen wir die Abläufe. Wir haben viel gelernt.“

Und das ist für die ambitionierten Ehinger viel wert. „Selbst wenn wir den Preis nicht bekommen: Dafür, dass es unser erstes Projekt war, und wir uns das ganze Wissen erst angeeignet haben, ist der Film richtig gut geworden. Das macht wirklich Hoffnung“, betont Levi Newman. Auch in Zukunft wollen die Ehinger Filmemacher weitere Projekte in Angriff nehmen.