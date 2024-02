Premiere für den Tap Table

Erstmals seit 2020 wurden wieder fast 100.000 Besucher aus der Hotellerie, Gastronomie und dem Getränkefachgroßhandel zu Deutschlands größter Leitmesse, der „Intergastra“ in Stuttgart, begrüßt.

Die Berg Brauerei präsentierte sich in Halle 9 auf ihrem Stand, der dem Gastraum der Brauereiwirtschaft nachempfunden ist, teilt die Firmenleitung mit. Uli und Beate Zimmermann und Sohn Ulrich, sowie alle Vertriebsmitarbeiter standen dem Fachpublikum Rede und Antwort, pflegten den persönlichen Kontakt zu ihren Partnern in der Gastronomie und präsentierten die Berg-Bier-Spezialitäten aus der seltenen und aufwendigen Bottich-Gärung.

Erstmals präsentierte die Berg Brauerei einem breiten Fachpublikum einen Zapftisch zum Selberzapfen - genannt „Tap Table“ - für frischen Fassbiergenuss. Der Tisch, in den eine 360° drehbare Schanksäule integriert ist, ist prädestiniert für die kommunikative Gastronomie und hierzulande etwas ganz Neues für den Gast: Denn an einem runden Tisch findet man bekanntlich immer einen Platz. Und für eine tolle Stimmung ist ganz gewiss gesorgt, wenn an der drehbaren Schanksäule alle am Tisch ihr eigenes Bier zapfen können. An den fünf Messetagen war die Live-Vorstellung der drehbaren Schanksäule laut Pressemeldung ein echtes Highlight, das sehr viele Besucher an den Stand der Berg Brauerei geführt hat.