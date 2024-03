Preise für Vorlesen an ungewöhnlichen Orten

Jedes Jahr im November findet der bundesweite Vorlesetag statt. Auch im Bürgerhaus Oberschaffnei gab es für Kinder und Eltern einiges zu erleben, teilt die Stadtverwaltung in einer Pressemeldung mit. Zuerst konnte die eigene Leseumgebung selbst gestaltet werden. Dabei entstanden eine Höhle aus Decken, eine Burg und eine Teichlandschaft, dort konnten die Vorlesepaten der Lokalen Agenda den Kindern Geschichten vorlesen.

Damit der bundesweite Vorlesetag länger und nachhaltiger wirkt, haben sich die Vorlesepaten der Lokalen Agenda im Anschluss an die Aktion im Bürgerhaus Oberschaffnei einen kleinen Wettbewerb einfallen lassen. „Vorlesen an ungewöhnlichen Orten“ sollte dazu anregen, nicht nur das Sofa als (Vor)leseort zu wählen.

Vorgelesen wurde zum Beispiel im Bett, in der Bücherei, in der Badewanne, unter dem Tisch oder auch in einer Deckenhöhle. Das Team im Bürgerhaus wählte als interessanteste Vorleseorte eine Hundebox, einen Iglu und die Intensivstation der Uniklinik aus. Jeweils einen Büchergutschein als Preis erhielten Familie Herud und Familie Speigel. Natürlich wurde bei der Preisübergabe gleich wieder vorgelesen.

Wer gerne als Vorleserin oder Vorleser bei der Lokalen Agenda aktiv sein möchte, oder einen Vorleseort anbieten möchte, kann sich bei Ursula Helldorff, der Leiterin der Arbeitsgruppe „Lesedachs“ oder bei Andrea Uncu, der Koordinatorin im Bürgerhaus Oberschaffnei unter E-Mail [email protected], Telefon 07391 503 4623 oder -4611 melden.