Positive Bilanz beim Musikverein Frankenhofen

„Ich bedanke mich für den stets harmonischen Umgang miteinander“, so der erste Vorsitzende Matthias Fundel bei der diesjährigen Hauptversammlung des Musikverein Frankenhofen am vergangenen Samstag. Insgesamt 30 Auftritte und 31 Musikproben haben im vergangenen Vereinsjahr stattgefunden.

Die Sitzung begann mit einer Begrüßung durch den Vorsitzenden des Vereins, Matthias Fundel, der die 62 Anwesenden der Versammlung dazu ermutigte, stolz auf die 75-jährige Geschichte des Musikverein zurückzublicken und gleichzeitig die Zukunft mit Enthusiasmus anzugehen. Fünf Mitglieder sind im vergangenen Vereinsjahr verstorben. Ihnen wurde mit dem Stück „Ich hatte einen Kameraden“ gedacht.

Ein Höhepunkt der Veranstaltung war der Rückblick auf die musikalischen Ereignisse des vergangenen Jahres. Unter der Leitung von Dirigent Josef Uhl präsentierte der Musikverein eine Reihe von beeindruckenden Auftritten, die sowohl lokale als auch regionale Anerkennung fanden. Besonders erwähnenswert war das Maifest 2023, welches mit einem größeren Zelt, einem zusätzlichen Nebenzelt sowie einem neuen Kassensystem vergrößert wurde. Auch finanziell haben sich die Festivitäten für den Verein gelohnt, bestätigte Kassier Daniel Aierstock in seinem Bericht. Schriftführerin Vanessa Baier informierte über aktuell 280 Mitglieder. Die 107 aktiven Musiker des Vereins haben ein Durchschnittsalter von 24,3 Jahren.

Jugendleiterin Kathrin Ziegler und Jugenddirigent Alexander Lock erfreuten sich über die rege Teilnahme der Jugendlichen bei D-Lehrgängen und den stetigen Zuwachs in der Jugendkapelle. Schwierig sei es, neue Ausbilder für die einzelnen Instrumente zu finden. Für eifrigen Probenbesuch wurden Herbert Fundel, Matthias Fundel, Christian Dittrich und Josef Uhl geehrt.

Zum Ende der Berichterstattungen betonte Matthias Fundel die Bedeutung von Gemeinschaft und Zusammenhalt innerhalb des Vereins und der Gemeinde, äußerte jedoch den Wunsch, die Freitagsproben besser zu besuchen und appellierte dazu, beim Maifest 2024 wieder tatkräftig mitzuhelfen.

Ein weiterer wichtiger Tagesordnungspunkt waren die durch Bruno Seele geleiteten Wahlen der neuen Vorstandschaft. Der Vorstand mit Matthias Fundel an der Spitze, Veronika Schmuker als zweite Vorsitzende, Daniel Aierstock als Kassier, Vanessa Baier als Schriftführerin, Kathrin Ziegler als Jugendleiterin und Sina Locher als Jugendsprecherin wurden einstimmig im Amt für weitere zwei Jahre bestätigt. Geheim gewählt wurden die Beisitzer Alexander Seele, Katharina Böhler, Stefan Kloker, Kerstin Riedle, Klaus Schnitzer und Jonas Baier (alle Aktiv), Daniel Faßnacht und Michael Streibl (Passiv). Zur Kassenprüfung ebenfalls geheim gewählt wurden Stefan Scheible und Alexander Göhler.

Zum Schluss informierte Matthias Fundel über die Planung für das kommende Jahr, das im Zeichen des 75. Jubiläums des Vereins steht. Das Maifest vom 26. April bis 29. April mit besonderen Ereignissen ist bereits in Planung, um dieses Jubiläum angemessen zu feiern und das kulturelle Erbe des Musikverein Frankenhofen gebührend zu würdigen. Am Freitagabend findet der traditionelle Sternmarsch mit attraktiven Kapellen aus der Region statt. Am Samstag sorgt die Band die Dorfheiligen aus dem Allgäu für Stimmung. Der Sonntag beginnt mit dem Gottesdienst. Ab 11 Uhr spielt der frisch gebackene Europameister der böhmisch-mährischen Blasmusik Schwäbisch 7. Nach der Nachmittagsunterhaltung bei Kaffee und Kuchen beendet der Hammellauf den Festsonntag. Nach dem alljährlichen Kinderfest am Montag sorgt Alb 7 am Abend für einen fröhlichen Ausklang.