Positiv gestimmt ins nächste Derby

In der Landesliga steht für die Fußballerinnen des SV Granheim das nächste Derby an - diese Woche gegen den VfL Munderkingen. Die SG Altheim empfängt den FC Blau-Weiß Bellamont. Am Sonntag startet auch der Regionenliga-Tabellenführer SG Öpfingen mit einem Heimspiel gegen die SGM Renhardsweiler/Fulgenstadt in die Rückrunde. In der Bezirksliga duellieren sich die SGM Altheim II/Öpfingen II bereits am Samstag mit der zweiten Mannschaft aus Granheim. Die SGM Griesingen/Munderkingen und SG Dettingen ziehen dann am Sonntag mit ihren Spielen nach.

Landesliga: VfL Munderkingen - SV Granheim (Sonntag, 13 Uhr). - Nachdem die Fußballerinnen des SV Granheim bereits in der vergangenen Woche auf die SG Altheim getroffen sind, wartet an diesem Sonntag das nächste Derby in Griesingen auf die Älblerinnen. „Wir gehen motiviert und positiv gestimmt in das Spiel gegen den VfL“, sagt SVG-Trainerin Victoria Brinsa. Sie will mit Ihrer Mannschaft am Sonntag ein klares Zeichen setzen und den 4:0 Hinspielerfolg wiederholen. Auch wenn die Favoritenrolle mit Blick auf die Tabelle eindeutig an die Granheimerinnen geht, betont VfL-Trainer Mast den besonderen Derby-Charakter des Spiels: „Wir wollen unser Bestes geben und sehen, was dabei rauskommt“, so Mast. Hinter dem Einsatz mehrerer Granheimer Spielerinnen steht aktuell verletzungs- und krankheitsbedingt noch ein Fragezeichen. Die beiden Munderkingerinnen Nicole Schartmann und Elisa Benkendorf fallen verletzungsbedingt länger aus.

SG Altheim - FC Blau-Weiß Bellamont (Sonntag, 11 Uhr). - Den 2:0 Sieg des Hinspiels gegen den FC Blau-Weiß Bellamont zu wiederholen, ist am Sonntag das Ziel der Fußballerinnen aus Altheim. Nach der Auftaktniederlage der Gäste, waren diese am vergangenen Wochenende spielfrei und konnten sich sammeln. Auch wenn die Altheimerinnen keine Pause hatten, soll der positive Schwung aus dem Derby gegen den SV Granheim mitgenommen werden, um nach der Auftaktniederlage in Sondelfingen und dem Remis in Granheim nun in dieser Woche einen Dreier einzufahren.

Regionenliga: SG Öpfingen - SGM Renhardsweiler/Fulgenstadt (Sonntag, 11 Uhr). - „Mehr als zufrieden“, ist SGÖ-Trainer Hasan Dönmez mit der absolvierten Hinrunde seiner Mannschaft und der erreichten Tabellenführung. Mit neun Siegen, zwei Unentschieden, einer Niederlage und insgesamt 29 Punkten, war die SGÖ von keiner anderen Mannschaft der Regionenliga einzuholen. Weiterhin um die Meisterschaft mitzuspielen, ist das Ziel von Dönmez für die Rückrunde. Die hierfür absolvierte Vorbereitungsphase verlief nach seiner Aussage dafür jedoch „sehr holprig“, da viele Spielerinnen krank waren und die Trainingsbeteiligung nicht immer gut war. Auch, dass nicht alle vereinbarten Testspiele stattfinden konnten, stimmt den Öpfinger Training nicht gerade glücklich. Nichts desto trotz hofft er, dass seine Mannschaft für das erste Spiel der Rückrunde fit ist. Auf heimischem Rasen peilt Dönmez viel Ballbesitz an und will es den Gästen nicht ermöglichen, ins Spiel zu finden. Da der Öpfinger Kader am Wochenende ein anderer als im 2:0 gewonnenen Hinspiel sein wird, „müssen wir an unsere Leistungsgrenze gehen“, so Dönmez.

Bezirksliga: SGM Altheim II/Öpfingen II - SV Granheim II (Samstag, 16 Uhr). - Aus Sicht der Tabelle kann die SGM Altheim II/Öpfingen II mit viel Selbstvertrauen in die Partie gegen die zweite Mannschaft aus Granheim gehen. „Auch wenn die Tabellensituation klar ist, dürfen wir Granheim nicht unterschätzen“, mahnt SGA-Spielleiterin Hanna Braun, welche sich an den knappen 3:2 Hinspielsieg ihrer Mannschaft erinnert. Da die SGM am Samstag über einen breiten Kader verfügt, peilt Braun einen Sieg zu Hause an. SVG-Trainer Reinhold Oßwald sieht seine Mannschaft als klaren Außenseiter, wird aber versuchen, an die Leistung aus dem Hinspiel anzuknüpfen, und die SGM mit einem etwaigen Punktgewinn zu ärgern.

SGM Griesingen/Munderkingen - FV Weithart (Sonntag, 11 Uhr). - Mit doppelt so vielen Zählern auf der Habenseite, gehen die Fußballerinnen des FV Weithart als Favorit in das Spiel in Griesingen. Nichts desto trotz will das Team um SGM-Trainerin Anna Lindinger nichts unversucht lassen, die 0:5 Pleite des Hinrundenspiels beim zweiten Aufeinandertreffen wieder gut zu machen. Der Kader der SGM ist bislang noch nicht bekannt.

SV Sigmaringen - SG Dettingen (Sonntag, 11 Uhr). - Die beiden Tabellennachbarn SV Sigmaringen und SG Dettingen werden aus Sicht der Tabelle von lediglich einem Punkt getrennt. Der Ausgang des Spiels wäre daher für eine bessere Ausgangssituation und einen Sprung im Tabellenmittelfeld ausschlaggebend. Ziel der Dettingerinnen ist es daher, auswärts einen Sieg einzuholen. Doch bereits das Hinspiel war ein auf und ab der Gefühle. Bei ständig wechselnder Führung war es die SGD, die mit dem entscheidenden Treffer in der 86. Spielminute das Spiel mit 4:3 für sich entscheiden konnte.