Lieferten sich ein 550 PS-starker Porsche Panamera und ein 135 PS-starkes Motorrad der Marke Kawasaki ZRT00B vor zwei Jahren auf der Bundesstraße 465 zwischen Münsingen und Ehingen ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen? Mit dieser Frage hatte sich das Amtsgericht Münsingen zu beschäftigen.

Letztendlich konnte das Rennen nicht eindeutig geklärt werden, sodass das Verfahren nach Paragraf 153a der Strafprozessordnung gegen eine Geldauflage eingestellt wurde. Der Motorradfahrer erhielt noch einen Denkzettel obendrauf, da er seinerzeit mit der schweren Maschine ohne die dafür erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs war.

Polizei kontrollierte die Strecke an dem Tag

Zugetragen hatte sich der Vorfall am Muttertag 2021 kurz nach 17 Uhr. An diesem sonnigen Sonntag nahmen sich Verkehrsexperten des Polizeipräsidiums Reutlingen im Rahmen einer landesweiten Kontrollaktion zur Bekämpfung von Motorradunfällen ganz gezielt Zweiradfahrende und ihre Fahrzeuge unter die Lupe.

Eine der Kontrollstellen befand sich neben der knapp zwei Kilometer langen Geraden zwischen Bremelau (Landkreis Reutlingen) und Frankenhofen (Alb-Donau-Kreis).

Polizist hört heulende Motoren

Ein Beamter stand mit seinem Laserhandmessgerät kurz nach der Brücke auf der rechten Seite. In der Ferne nahm er bereits heulende Motoren und grollende Auspuffgeräusche wahr, Anzeichen dafür, dass zwei Fahrzeuge rasant beschleunigten. Wenige Augenblicke später schoss zuerst der Porsche Panamera, dann, in einem Abstand von etwa zehn Metern, die Kawasaki an dem Polizisten vorbei.

Sofort richtete er die Laserpistole auf die Fahrzeuge, die laut Anklage eine Geschwindigkeit von 179 Stundenkilometern anzeigte. Erlaubt sind auf dieser Bundesstraße 100 Stundenkilometer. Kurz danach wurden die beiden Raser von der Polizei heraus gewunken.

Die Fahrer bestreiten die Anschuldigungen

Beiden Verkehrsteilnehmern, dem 34-jährigen Porsche-Lenker und dem sechs Jahre älteren Biker, die sich kennen und aus dem Raum Mannheim/Ludwigsburg stammen, flatterte wenig später ein Strafbefehl ins Haus, den sie aber nicht akzeptieren wollten. Man sei kein Rennen gefahren, vielmehr habe man gemeinsam die Schwäbsiche Alb auf zwei beziehungsweise vier Rädern erkunden wollen, lautete ihre Begründung.

Die Rechtsanwälte der beiden Mazedonier erinnerten daran, dass das Auto knapp 300 Kilometer schnell und das Motorrad bis zu 235 km/h fahren könne. Man habe nicht maximal beschleunigt, es liege also kein verbotenes Rennen vor, auch habe es keine Absprachen diesbezüglich gegeben, fügten sie hinzu. „Es war nur halb so schlimm wie es dargestellt wird“, sagte der Verteidiger des Motorradfahrers.

Richter sieht ein Rennen als naheliegend an

Es sei naheliegend, dass es sich um ein Rennen gehandelt habe, sagte Amtsrichter Marian Jander frei heraus, wohl wissend, dass „naheliegend im Gerichtssaal nicht ausreicht“.

Zudem erinnerte er sich an eine Verhandlung im Januar, als es ebenfalls um ein vermeidliches Kraftfahrzeugrennen mit einer Kawasaki ging. Ein DEKRA-Sachverständiger stellte seinerzeit fest, dass die Kawasaki Spitze 235 km/h fahren könne. Im damaligen Fall wurde als Höchstgeschwindigkeit „nur“ 171 km/h gemessen, sodass angenommen werden konnte, dass kein Rennen stattgefunden habe.

Motorradfahrer kommt nicht so glimpflich davon

So kam es, dass der Antrag des Verteidigers des Porsche-Fahrers, das Verfahren nach Paragraf 153a einzustellen, von Amtsrichter Jander und Staatsanwalt Matthias Szantay angenommen wurde. Der Lenker des 550 PS-starken Autos überweist im Gegenzug 500 Euro an das Bündnis für Familien in Tübingen.

Der Kawasaki-Fahrer, der schon zwei Einträge wegen Rasens im Fahreignungsregister stehen hat, kam indes mit keinem blauen Auge davon. Die Polizei hatte bei ihren Ermittlungen festgestellt, dass der 40-Jährige keinen Motorrad- sondern nur einen Autoführerschein besitzt.

Deshalb verurteilte Richter Jander den derzeit arbeitslosen Mann wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu 40 Tagessätzen à 15 Euro. Zudem muss er die Gerichtskosten und die Auslagen für seinen Rechtsbeistand übernehmen. Dem ist nicht genug. Auch hat er jetzt keinen Autoführerschein mehr, da dieser eingezogen wurde.

Nach Ablauf der verhängten viermonatigen Sperrfrist kann ihn der Mazedonier neu beantragt. Das Urteil ist bereits rechtskräftig, da die Parteien übereinstimmend einen Rechtsmittelverzicht erklärt haben.