Ehingen

Polizei warnt vor Betrugsmasche

Ehingen / Lesedauer: 1 min

Das Polizeipräsidium Ulm verzeichnet aktuell eine Vielzahl von Anrufen mit der Masche „Falsche Polizeibeamte“ und warnt die Bevölkerung in der Region vor derartigen Betrugsversuchen. Das Polizeipräsidium teilte am späten Donnerstagnachmittag mit, dass seit dem Vormittag im Alb–Donau–Kreis, im Stadtkreis Ulm sowie in den Landkreisen Biberach (dort gleich in drei Orten), Göppingen und Heidenheim sich mindestens zehn Anrufer als Polizeibeamte ausgegeben und versuchten hätten, die Angerufenen um ihr Erspartes zu bringen.

Veröffentlicht: 27.07.2023, 17:01 Von: sz