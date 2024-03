Polizei nimmt Mann in Ehingen fest

Die Polizei hat am Sonntag in Ehingen einen Mann vorläufig festgenommen. Gegen 16.45 Uhr kontrollierte die Polizei den 54-Jährigen in der Schwanengasse. Zunächst weigerte sich der Mann, seine Personalien anzugeben.

Letztendlich wies er sich mit seinem Führerschein aus. Bei der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der 54-Jährige zur Festnahme ausgeschrieben war und insgesamt neun Haftbefehle gegen ihn bestanden. Die Polizisten brachten den 54-Jährigen auf ein Polizeirevier. Dort bezahlte er die Geldstrafen in Höhe von knapp 900 Euro. Danach durfte er die Polizeidienststelle wieder verlassen.