Ehingen

Polizei informiert im Bürgerhaus Oberschaffnei

Ehingen / Lesedauer: 1 min

Wie man sich gegen Betrug und Einbruch schützen kann, darüber informiert Polizeioberkommissar Reiner Schneider von der Kriminalprävention des Polizeipräsidiums Ulm in einem Vortrag am Donnerstag, 19. Oktober, von 17 bis 19 Uhr im Bürgerhaus Oberschaffnei in Ehingen.

Veröffentlicht: 10.10.2023, 11:11 Von: sz