Die Polizeidirektion Ulm ermittelt aktuell auf Hochtouren in Ehingen.

Grund dafür soll ein Totschlag sein, der in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im Ehinger Stadtgebiet passiert sein soll.

Eine Person ist ums Leben gekommen. Ein Sprecher der Polizei in Ulm

Eine Person kommt ums Leben

Gegen 22.30 Uhr fuhren am Donnerstag Polizeiautos durch die Stadt. „Wir können aktuell nur sagen, dass wir wegen eines Totschlags in dieser Nacht in Ehingen ermitteln. Eine Person ist ums Leben gekommen“, erklärt ein Sprecher der Polizei in Ulm auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ und Schwäbische.de. Der mutmaßliche Täter sei nach ersten Informationen noch in der Nacht festgenommen worden.

In Abstimmung mit Staatsanwaltschaft

Mehr könne der Sprecher zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Die Polizei befinde sich aktuell in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft.

Am späten Freitagnachmittag, so der Plan der Behörden, sollen weitere Informationen per Pressemitteilung zu dem Fall in Ehingen mitgeteilt werden.