Polizei beendet gefährliche Fahrt

Die Polizei hat am Mittwoch in Ehingen den Fahrer eines Nissan aus dem Verkehr gezogen. Um 11.30 Uhr kontrollierte eine Streife des Polizeireviers Ehingen einen 31-Jährigen in der Ulmer Straße. Der hatte nämlich den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt.

Bei der Kontrolle stellten die Beamten auch fest, dass die Reifen auf der Vorderachse deutlich abgefahren waren. Zudem wirkte der Fahrer fahruntüchtig. Deshalb machten die Beamten einen Drogentest. Der verlief positiv auf THC. Ein Arzt nahm dem 31-Jährigen Blut ab. Der Mann sieht nun Anzeigen entgegen. Sein Auto musste er stehen lassen.