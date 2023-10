Politiker nehmen Sorgen und Ängste der Menschen mit

Seit 30 Jahren leistet die Migrantenhilfe in Ehingen wertvolle Dienste bei der Integration von Menschen, die aus anderen Ländern Schutz und Sicherheit suchten. Dass nun durch die erhöhte Zahl von Flüchtlingen die Situation aus dem Ruder zu laufen droht, erfüllt viele Menschen mit Ängsten und Sorgen um ihre eigene und auch die Zukunft dieser Menschen. In Gesprächskreisen mit den Bundestagsabgeordneten Ronja Kemmer (CDU) und Marcel Emmerich (Grüne) und den Landtagsabgeordneten Martin Rivoir (SPD) und Hans Dieter Scheerer (FDP) sowie Bürgermeister Tobias Huber kamen in den Gesprächsrunden Menschen, die in vielen Bereichen mit Migrationen zu tun haben, zu Wort, um von ihren Problemen zu erzählen.

Es gab auch Erfreuliches zu berichten, so sagte die mittelständische Unternehmerin Petra Talheimer, wie sich ihre Mitarbeiter aus vielen Ländern beim Fußball wunderbar verstehen. Manuela Puseljic von der Caritas berichtete, dass es unter Jugendlichen meist keine Rolle spiele, ob jemand Deutsch von Geburt sei oder nach Deutschland eingewandert ist. Benjamin Henn von der Caritas erklärte, es sei wichtig, den Schlüssel zu den Communitys zu finden. Viele wussten von mangelndem Wohnraum in ihren Gemeinden zu berichten, eine Radfahrerin erzählte dagegen von den vielen leer stehenden Häusern, an denen sie vorbeikommt.

Bemängelt wurde von allen, dass der Asylantrag mit zwei Jahren viel zu lange braucht. Im anschließenden Podiumsgespräch sagte Emmerich „es wurde viel über den Bildungsbereich gesprochen und über das Bundesamt für Migration und Flüchtling. In solchen Runden sieht man, dass hinter den Zahlen Schicksale stehen“. Rivoir war von dem, was Ehrenamtliche leisten beeindruckt, und hofft, dass sie weitermachen. Huber sprach von der Diskrepanz bei den Problemen in Schulen mit hohem Integrationsanteil, obwohl Jugendliche sagen, das Herkunftsland spiele bei ihnen keine Rolle.

Ronja Kemmer sagte, dass man den Geflüchteten nicht mehr gerecht werden könne, weil viele Helfer nach Corona nicht mehr dabei sind. „Integration klappt über den Beruf. Da muss Bürokratie abgebaut werden. Die Ausbildung ist in der Praxis gut, aber die Berufsschule ist schwierig, andere Modelle müssen effektiver und kreativer sein“, sagte sie.

Scheerer fand, die Sprache sei der Schlüssel zu allem, die Bürokratie sei optimierungsfähig, man müsse auch Mut zur Lücke haben. Emmerich erklärte: „Große Töne spucken und harter Hund sein zu wollen, ist kein Weg. Es muss darum gehen, dass die Menschen hier eine Perspektive haben, der Wohnungsbau muss gestärkt werden. Migrationsabkommen müssen her.“

Henn fragte das Podium: „Wie kriegen wir Energie in die Helfer und deren Engagement?“. Rivoir wolle die Diskussionen weiterführen, ob Deutschland ein Einwanderungsland sei oder nicht. Ob die, die da sind, auch bleiben. Huber entgegnete, Wohnraum in Ehingen sei beschränkt und nur begrenzt verfügbar. Scheerer gab sich überzeugt, dass man mit Zwang nicht weiter weiterkomme. Die Menschen würden immer egoistischer, man müsse dafür sorgen, dass die Gesellschaft zusammenwächst.

Ronja Kemmer erzählte von der schönen Begegnung, bei der sich ein Rabbiner und Iman die Hand geben, und dem Betrieb, in dem alle Nationalitäten miteinander Fußball spielen ‐ dies sei ein gutes Beispiel. Emmerich konstatierte dagegen, dass die Stimmung von „wir schaffen das“ zu „wir wollen das nicht schaffen“ gekippt sei. Kemmer entgegnete ihm: „Dass Menschen Sorgen und Ängste haben, müssen wir ernst nehmen und mitnehmen.“

Huber sagte abschließend: „Dieses Haus ist das beste Beispiel, wie wir Integration realisiert haben. Hier ist ein buntes Angebot für viele Gruppierungen, das auf Ehrenamtliche angewiesen ist.“