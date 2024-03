Poetenwettstreit auf hohem Niveau

Nach dem großen Erfolg in den letzten Spielzeiten versammelt auch die vierte Ehinger Poetry-Slam-Nacht am Mittwoch, 10. April, einige der besten Autorinnen und Autoren Deutschlands und zeigt in einer fulminanten Show, wie spannend Poetry Slam sein kann, heißt es in einer Anklündigung der Stadtverwaltug Ehingen.

Poetry Slam ist das literarische Phänomen dieses Jahrhunderts. Ein Wettbewerb, bei dem das Publikum über Sieg und Niederlage entscheidet. Die Poeten haben rund fünf Minuten Zeit, das Publikum mit ihrem Text zu begeistern. Kostüme und Requisiten sind nicht erlaubt. Performt werden darf nur Selbstgeschriebenes. So einfach die Regeln sind, so groß ist der Erfolg des Formats. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Lindenhalle.

Karten und weitere Informationen gibt es beim Kulturamt Ehingen, Spitalstraße 30, unter der Telefonnummer 07391/503-503, Tickets sind auch erhältlich unter www.ehingen.de und www.reservix.de