Pflanzaktion „Ehingen blüht“

(sz) „Ehingen blüht“ heißt die aktuelle Aktion des NABU Ehingen-Allmendingen. Hierbei handelt es sich um eine große Pflanzaktion im Stadtgebiet von Ehingen. Gepflanzt werden Frühblüher, die in den hiesigen Baumärkten nicht verkauft werden konnten.Die Aktion steht für Nachhaltigkeit und Naturschutz, da die Pflanzen im kommenden Jahr wieder blühen und so ein erstes Nahrungsangebot für Insekten stellen und gleichzeitig Müll vermieden wird.

Interessierte lädt der NABU Ehingen-Allmendingen herzlich ein bei der Pflanzaktion mitzumachen. Der erste Termin findet bei trockenem, frostfreiem Wetter am 25. Februar von 14 bis 16 Uhr am TSG Heim statt. Eigene verblühte Frühblüher sowie Geräte zum Pflanzen dürfen gerne mitgebracht werden, heißt es in der Mitteilung

Weitere Termine werden auf der Homepage des NABU Ehingen-Allmendingen noch bekanntgegeben.