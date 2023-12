Pfadfinder bringen das Friedenslicht zu den Gläubigen

(kö) - Das Friedenslicht soll ein Zeichen sein, für Freundschaft, Gemeinschaft und Verständigung aller Völker. Jedes Jahr zu Weihnachten holen es österreichische Pfadfinder aus Bethlehem für Christen in aller Welt.

„Auf der Suche nach Frieden“ ist das Motto für dieses Jahr mit einer besonderen Bedeutung der aktuellen Kriegsschauplätze. So konnten die Pfadfinder auch nicht wie sonst das Licht direkt in der Geburtskirche in Bethlehem abholen. Ein palästinensisches Kind hat es von der Kirche zur Grenze gebracht und dort österreichischen Pfadfindern übergeben.

Am Samstag vor dem dritten Advent wurde die kleine Flamme der Hoffnung in Österreich an die internationale Pfadfinderorganisation weitergegeben von da aus nahm es seinen Weg zu den Gläubigen. Die Ehinger Pfadfinder haben es in Stuttgart abgeholt und in einem ökonomischen Aussendungsgottesdienst in der Konvikts Kirche an die Gläubigen weitergegeben. Vor der Kirche verkauften sie noch Friedenslichtkerzen. Der Erlös kommt den Pfadfindern zugute.

„Wir heißen das Friedenslicht in Ehingen willkommen. Es ist ein kleines Licht, man kann es leicht übersehen, wenn es viele sind nicht mehr. Es ist schön, dass Sie das Licht mit nach Hause nehmen, dass Fried einziehen kann in den Häusern“, sagte Diakon Roland Gaschler. Zusammen mit Vikar Martin Saur zelebrierte er den Gottesdienst. In der Predigt sagte er „wir geben das Friedenslicht weiter, damit wir zu Friedensstiftern werden. In diesem Sinne Shalom und Friede sei mit euch.“

Die Fürbitten galten den Menschen, die von Krieg täglich umgeben sind, die Hunger leiden, die Kälte aushalten, Kinder aus zerrütteten Familien und einsamen Menschen. Am Ende des Gottesdienstes gaben die Pfadfinder das Licht an die Gläubigen weiter. Ab dem Heiligabend brennt in den Gottesdiensten in den Ehinger Pfarrkirchen die Friedenskerze und man kann das Licht auch dann mit nach Hause nehmen.