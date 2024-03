Passionsmusik zu den sieben letzten Worten Jesu

Joseph Haydn hat selbst die von ihm vertonten letzten sieben Sätze Jesu, wie sie von den Aposteln überliefert wurden, zu seinen gelungensten Werken gerechnet. Jetzt hat das Quartett Planorbis zusammen mit der Sopranistin Susan Ettrich das Werk zu Beginn der Karwoche in der Liebfrauenkirche aufgeführt. Haydn hat verschiedene Versionen von den „sieben letzten Worten unseres Erlösers am Kreuz“ verfasst, eine davon für Streicher.

Den Auftrag dafür erhielt der Komponist 1786 von einem Domherrn der südspanischen Stadt Cadiz, seine Glaubensgemeinschaft versammelte sich regelmäßig, um über das Werk zu meditieren. Die in der Liebfrauenkirche aufgeführte Fassung hat der spanische Hofkomponist José Peris Lacasa auf Wunsch von Königin Sofia 2000 angefertigt. Einer majestätischen Einleitung folgt der erste Satz, der den beiden anderen Gekreuzigten gewidmet ist und jenen anderen, die Jesus verspotten. „Vater vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun“. Haydns Musik wurde gespielt von Thomas Haug und Eva-Maria Edinger mit der Violine, Marcin Niziol, Viola, und Ina Krauß-Pfleghaar, Violoncello.

Ursprünglich war die Musik von Haydn nicht so ausgerichtet, um sie an einem Stück zu spielen, jeweils am Schluss eines jeden der sieben Sätze ging ein Priester auf das Jesuswort in einer kurzen Andacht ein. Diesen verbindenden Teil übernahm die Sopranistin Susan Ettrich. Instrumente und Gesang bilden so einen musikalischen Dialog. Papst Benedict XVI sagte „das Werk von Haydn zeigt, wie Kunst und Glaube sich verbinden lassen“ und würdigte die spanische Fassung als gelungene Neugestaltung.

Den Sätzen „Amen, ich sage dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein“, „Mutter, siehe das ist dein Sohn“ folgt der Ausruf des verzweifelten Jesus „Mein Gott, warum hast mich verlassen“ und „mich dürstet“. „Es ist vollbracht“ lautete der sechste Satz“ und der letzte „Vater in deine Hände lege ich meinen Geist“. Den Schluss bildet die musikalische Schilderung eines Erbebens, das sich nach der Kreuzigung Jesu ereignet haben soll. Dieses Erbeben wird aber auch nach katholischer Lehre als das letzte große der Menschheitsgeschichte, das jüngste Gericht, ausgelegt. Haydn soll nicht vor drastischen musikalischen Mitteln zurückgeschreckt haben, um seine Zuhörer zu erschüttern, sagt die Musikgeschichte.