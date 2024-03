Passionsmusik in der Liebfrauenkirche

Am Abend des Palmsonntags führt die Passionsmusik traditionsgemäß jedes Jahr musikalisch in die Feier der Heiligen Woche ein. In diesem Jahr erklingt, erstmalig in Ehingen, am 24. März die bekannteste und bedeutendste Vertonung der sieben letzten Worte Jesu, Joseph Haydns abendfüllendes Werk „Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze“ in der Fassung für Sopran und Streichquartett. Beginn ist um 17 Uhr in der Liebfrauenkirche Ehingen. Eintrittskarten zu 15 Euro sind an der Abendkasse erhältlich.

Den Auftrag zu den „Sieben letzten Worten unseres Erlösers am Kreuze“ erhielt Haydn laut Pressemitteilung im Jahr 1786 von einem Domherren der südspanischen Stadt Cadiz. Das Werk entstand somit für eine Glaubensbruderschaft, die sich regelmäßig versammelte, um über den Tod Jesu zu meditieren.

Das derart entstandene Werk besteht aus neun sogenannten „Sonaten“: Aus einer majestätischer Einleitung, aus sieben jeweils einem Kreuzeswort nachspürenden Teilen und aus dem Schluss-Satz, dem Erdbeben, welches sich laut der Evangelien nach der Kreuzigung Christi ereignet haben soll.

In der Liebfrauenkirche erklingt die Fassung für Stimme und Streichquartett, die der spanische Hoforganist und Komponist José Peris Lacasa auf Wunsch der Königin Sofia im Jahr 2000 anfertigte. Hier sind laut Veranstalter die Worte feinsinnig in das Streichquartett-Geschehen hineingewebt. Instrumente und Gesangsstimme treten in einen musikalischen Dialog.

Uraufgeführt wurde diese Fassung im Jahre 2000 am Königspalast von Madrid mit dem Melos-Quartett. Auch das Münchner Henschel-Quartett führt diese Fassung unter anderem im Vatikan auf. Papst Benedikt XVI. würdigte die Fassung des spanischen Komponisten als eine „überaus gelungene Neugestaltung“.

In Ehingen musizieren am 24. März Susan Eitrich und das Planorbis-Quartett (Thomas Haug, Eva-Maria Benzing-Edinger, Violine; Marcin Niziol, Viola; Ina Krauß-Pfleghaar, Violoncello). Eitrich, Sopran, studierte Gesang am Institut für Alte Musik in Trossingen. Dem Diplom folgte ein künstlerisches Aufbaustudium, Sie konzertiert seit vielen Jahre als Gesangssolistin mit Schwerpunkt im oratorischen Bereich und als Partnerin verschiedenster Kammermusik-formationen und unterrichtet Gesang an der Musikschule Reutlingen.