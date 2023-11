„Ehingen tanzt“ heißt es wieder am kommenden Samstag, wenn zehn DJs in zehn verschiedenen Locations in der Stadt Musik auflegen. Für jeden Musikgeschmack wird etwas dabei sein, egal ob man Lust auf Hits der 70er, Alpenschlager, Rock oder doch lieber Hip Hop hat.

Techno im Kino

Zum ersten Mal mit dabei ist die Ehinger Rose ‐ hier gibt es Oldies auf die Ohren. Besucher dürfen sich etwa auf Hits von ABBA, den Beatles und Udo Lindenberg freuen. Neu dabei ist außerdem das Ehinger Kino, wo es erstmals bei der Ehinger Partynacht reinen Techno zu hören geben wird.

Außerdem kann man an folgenden Orten das Tanzbein schwingen: im Yamas, Times, im Heilig’s Blechle, der Villa Max, Sonderbar, Beetle Bar, Paulas Alb und im Bistro 84.

Bis 3 Uhr nachts

Einlass ist am Samstag, 25. November, um 20 Uhr, gefeiert wird bis 3 Uhr nachts. Wie immer zahlt man nur einmal Eintritt für alle zehn Locations. Die Kosten betragen zehn Euro im Vorverkauf in allen teilnehmenden Bars oder zwölf Euro an der Abendkasse. Einlass ist ab 18 Jahren.