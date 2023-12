Party auf dem Ehinger Marktplatz am 22. und 23 Dezember

Die traditionelle „Ur-Schlecker Party“ steigt auch in diesem Jahr auf dem Ehinger Marktplatz. Wie in den vergangenen Jahren lädt das „Ur-Schlecker-Team“ um Tom Breymaier auch in diesem Jahr zum traditionellen AbiI-Treff ein. Gefeiert wird in alter Manier Am Freitag und Samstag, 22. und 23. Dezember, im Herzen Ehingens auf dem Marktplatz, heißt es in der Pressemitteilung.

Seit vielen Jahren treffen sich alle mögliche Abiturientenjahrgänge, aber auch nicht frühere Abiturienten vor Weihnachten, um ausgiebig zu feiern, heißt es in der Pressemitteilung. Ein großes Zelt wird auf dem Marktplatz stehen. Bereits am Freitag, 22. Dezember, feiern die Gäste den letzten Arbeitstag. Viele Arbeiter vor allem von Liebherr, Tries und vielen weiteren Firmen sowie Selbständige treffen sich zu guter Musik und ein paar Getränken, heßt es weiter. Los geht es um 17 Uhr.

Am Samstag, 23. Dezember, findet dann das traditionelle Abi-Klassentreffen statt. An diesem Abend wird neben dem großen Weihnachtsbaum wieder zu bester „Mixed Music“ von DJ Unicorn abgetanzt. Der DJ ist fester Bestandteil dr „Ur-Schlecker Party“ und wird auch bei kalten Temperaturen ordentlich einheizen. Der Abi-Treff startet um 19 Uhr.