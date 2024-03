Palmsonntag wird in Ehingen auch auf dem Marktplatz gefeiert

(kö) - Wunderschöne bunte Palmen haben die Ehinger Kinder meist mit Eltern oder Großeltern gebastelt und sie am Palmsonntag zum Segnen auf den Marktplatz gebracht. Aus Buchsbaum, Palmkätzchen, Äpfeln und bunten Eiern sind sie entstanden, wie es in den Familien Tradition ist.

Diesen Palmen wird eine Heil- und Segenskraft zugeschrieben. Sie sollen an die Palmen erinnern, die Jesus beim triumphalen Einzug in Jerusalem noch gestreut wurden. Mit einer großen Schar Messdiener zogen Stadtpfarrer Harald Gehrig und Diakon Gaschler auf dem Marktplatz ein. „Jesu Weg gehen wir ganz bewusst mit vom Palmsonntag über den Gründonnerstag mit dem letzten Abendmahl und der Fußwaschung, dem Tod an Karfreitag und der Auferstehung in der Osternacht“ sagte Gehrig den Gläubigen, ehe er die Palmen segnete. „Lobet den Herren, den mächtigen König der Ehren“ sangen die Gläubigen.