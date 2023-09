Online-Umfrage zum Rufbus-System „ADKflex“ geht in die zweite Runde

Bei Anruf ÖPNV: Seit gut einem Jahr machen dies die Rufbusse unter der Bezeichnung „ADKflex“ mit sechs Linien für Fahrgäste im Raum Ehingen, Allmendingen, Schelkingen und Munderkingen möglich. Doch wie sind die Erfahrungen mit dem On Demand Elektro-Kleinbus mit acht Sitzplätzen, wie kann das Angebot optimiert werden? Um diese Fragen zu beantworten, sind Nutzer und Interessenten zu einer Online-Umfrage aufgerufen. Nach dem ersten Durchgang im Februar geht es nun in die zweite Runde: Zwischen 2. und 16. Oktober kann jeder auf der Webseite des Donau-Iller-Nahverkehrsverbunds (DING) daran teilnehmen.

Die erwarteten Erkenntnisse über Bedarf und Motivation der Fahrgäste sollen dabei helfen, das Rufbusangebot „ADKflex“ weiterzuentwickeln, das seit 1. Juli 2022 den Linienverkehr um Ehingen und Munderkingen ergänzt und mit Fahrplanauskunft, Tarifen und Buchung in DING integriert ist. Als Modellprojekt im Alb-Donau-Kreis, einer von fünf dafür ausgewählten Landkreisen in Baden-Württemberg, ist es auf acht Jahre angelegt und sichert in der Region eine verlässliche ÖPNV-Anbindung abseits der Zentren und in Tagesrandlagen ‐ auch für Fahrgäste mit Rollstühlen oder mit Kinderwagen.

Gefahren wird nach telefonischer oder Online-Anmeldung der Kunden ‐ mit einer Vorlaufzeit von mindestens einer Stunde ‐ von 6 bis 23 Uhr an Werktagen, von 6 bis 24 Uhr an Samstagen sowie sonntags von 7 bis 24 Uhr, Telefon 07392/9007026, www.ding.eu/fahrplan/fahrplanauskunft oder DING-App.

Seit seiner Einführung wurden bis 31. August über 10.000 Fahrgäste vom „ADKflex“ befördert: pro Tag sind es im Schnitt 34 Personen. Auch wenn Berufspendler das Angebot gern nutzen und Fahrten vom Bahnhof oder zum Bahnhof besonders beliebt sind ‐ als nachfragestärkster Wochentag erweist sich weiterhin der Samstag.

Die Daten der Umfrage werden vom Analyse- und Beratungsunternehmen Prognos AG im Rahmen des Projekts „Begleitforschung zur Förderung Ridepooling/Ridesharing des Verkehrsministeriums Baden-Württemberg“ erhoben und anonymisiert ausgewertet. Danach, spätestens aber zum Projektabschluss Ende November 2023, werden sie vollständig gelöscht.

Online-Umfrage