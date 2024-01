Oliver Diggelmann liest aus „Die Lichter von Budapest“

Zur letzten Veranstaltung des Semesterthemas „Hallo Ungarn“ der Volkshochschule und des Partnerschaftsverein Ehingen-Esztergom liest Oliver Diggelmann im Franziskanerkloster am Donnerstag, 18. Januar, um 19 Uhr aus seinem Buch „Die Lichter von Budapest“. Eine hintergründig-melancholische „Vierecksgeschichte“ über Begehren und Liebe, Verrat und Zynismus in einer Stadt, die nachts heller scheint als am Tag und deren Denkmäler noch mehr lügen als die anderswo.

Zugleich ist das Buch ein packendes Zeitporträt ungarischer Politik in den Nullerjahren, ein kenntnisreicher Roman über kriminelle Vergabemachenschaften, Manipulation und EU-Gelder aus Brüssel, die mit Hilfe internationaler Anwaltskanzleien unauffindbar im Nirgendwo versickern. Ein Roman über Amt und Macht und „Würde“ und wie man sie sich erkauft. Es ist auch eine Erzählung über die Macht der Geschichte in jenen Tagen, in denen Viktor Orban seinem Ziel immer näherkommt.

Oliver Diggelmann, 1967 in Bern geboren, in Zürich aufgewachsen, ist Professor für Völker- und Staatsrecht an der Universität Zürich, erste Professur in Budapest, Gastforscher unter anderem in Berkeley, Jerusalem, Cambridge, Berlin, Harvard. Bei Klöpfer & Meyer erschien 2017 sein sehr gelobtes Romandebüt Maiwald. Oliver Diggelmann ist Mitglied der deutschen Schriftstellervereinigung PEN. Der Eintritt beträgt fünf Euro an der Abendkasse.