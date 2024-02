Offene Türen für Viertklässler und ihre Eltern

Auch in diesem Jahr heißt das Johann-Vanotti-Gymnasium Ehingen wieder Kinder und Eltern zu einem Informations- und Schnuppernachmittag willkommen, bei dem sie das JVG vor Ort kennenlernen und sich ein Bild vom Schulleben am Gymnasium machen können, bevor die Wahl über die weiterführende Schule getroffen wird. Dies teilt die Schulleitung mit.

Am Mittwoch, 21 Februar, um 14.30 Uhr öffnet das Gymnasium seine Türen für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 4 und deren Eltern. Die Veranstaltung beginnt in der Aula, wo Schulleiter Tobias Sahm allgemein über die Möglichkeiten am Gymnasium als weiterführende Schule und die Besonderheiten am JVG wie bilingualer Zug, musikalisches Profil oder Chinesisch informieren wird.

Anschließend besteht die Möglichkeit, Eindrücke vom vielfältigen Schulleben am JVG zu gewinnen: Diverse Klassen, AGs, Fachschaften und andere Gruppen bieten Präsentationen, aber auch Unterricht bei offener Tür an, und die Besucher sind eingeladen, zuzusehen, mitzumachen, auszuprobieren, zu experimentieren - und sich jede Menge Fragen beantworten zu lassen

Auch alle wichtigen Informationen zur Anmeldung der Kinder am JVG, die dann vom 5. bis 8. März erfolgt, werden an diesem Nachmittag weitergegeben. Bei gezielten Fragen oder Beratungswünschen ist das Sekretariat der richtige Ansprechpartner unter Telefon 07391/70320 oder per Mail: [email protected].