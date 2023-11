Ehingen

Öpfingen will auf Platz eins überwintern

Ehingen / Lesedauer: 2 min

Die SG Öpfingen (blau) bestreitet ihr letztes Spiel des Jahres am Sonntag in Rottenburg. (Foto: MAS )

Während die Frauen-Fußballmannschaften der Bezirksliga bereits am vergangenen Wochenende das letzte Spiel der Hinrunde absolviert haben und bereits in der Winterpause sind, stehen für die Teams der Landes- und Regionenliga am Wochenende noch die letzten Begegnungen vor der Winterpause an. In der Landesliga beenden die Teams des VfL Munderkingen und der SG Altheim die Hinrunde jeweils mit einem Heimspiel, während die SG Öpfingen in der Regionenliga in Rottenburg darum kämpft, an der Tabellenspitze zu überwintern.

Veröffentlicht: 23.11.2023, 16:33 Von: Nancy Oßwald