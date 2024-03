Ökumenische Taizé-Andacht in der Krankenhauskapelle

Nach langer Pause feuert die Klinikseelsorge am Freitag, 15. März, um 15 Uhr in der Krankenhauskapelle in Ehingen eine Taizé-Andacht. Die Lieder aus der ökumenischen Bruderschaft Taizé werden von meditativem Klavierspiel begleitet. Die Teilnehmer hören Lesungen aus der Bibel und haben Gelegenheit, vorne am Altar Kerzen anzuzünden. Beschlossen wird die Andacht mit Fürbitten und Gottes Segen. Diese ökumenische Taizé-Andacht ist ein offenes Angebot für Patientinnen und Patienten sowie für Menschen aus Ehingen und aus der ganzen Region.