Ökumenische Kirchenmusiktage starten im Oktober

Der ökumenische Förderkreis für Kirchenmusik Ehingen veranstaltet zusammen mit den evangelischen und katholischen Kirchenchören und ihren Leitern in diesem Oktober und November wieder ökumenische Kirchenmusiktage. Die Ehinger Chöre mit ihren Leitern Wolfgang Gentner, KMD Volker Linz und Kantor Christoph Mehner werden zusammen mit von auswärts kommenden Künstlern für interessante Aufführungen sorgen.

Zunächst erklingt im Rahmen der Ökumenischen Musiktage in der Kirche St. Michael das „Gloria“ von Antonio Vivaldi anlässlich des Patroziniums, des Fests zu Ehren des Namenspatrons dieser Kirche, am Sonntag, 1. Oktober, um 10.30 Uhr im Gottesdienst. Diese Vertonung des Gloria der lateinischen Messliturgie entstand 1715 und war, wie die Musik Bachs, zwei Jahrhunderte unbeachtet, wurde aber im 19. Jahrhundert wiederentdeckt und ist seitdem sehr beliebt und häufig aufgeführt. Ausführende sind Jutta Seidel-Sopran, Jennifer Bachmann-Alt, Jürgen Joos-Tenor, der Chor von St. Michael, Streichquintett Stela Bunea, Markus Braig-Orgel. Die Leitung hat Wolfgang Gentner.

Das zweite Konzert folgt dann am Samstag, 14. Oktober, um 20 Uhr unter der Leitung von KMD Volker Linz in der Stadtpfarrkirche St. Blasius in Ehingen. Es bietet Ungewöhnliches: Kirchenmusik und argentinischer Tango. Ausführende sind Kinga Dobay-Sopran, ein Ensemble bestehend aus Violinen, Viola, Violoncello, Kontrabass, Bandoneon, Klavier, sowie der Chor der Stadtpfarrkirche St. Blasius.

Zum Abschluss der diesjährigen Kirchenmusiktage findet am Sonntag, 12. November, 17:00 Uhr, in der Klosterkirche St. Vinzenz in Untermarchtal ein Konzert unter der Leitung von Kantor Christoph Mehner statt. Zu hören sind Werke von Bach und Mozart. Es wirken mit: Gesangssolisten, Mitglieder des Mitteldeutschen Kammerorchesters, Konzertmeister Andreas Hartmann, sowie die Kantorei Ehingen.

Karten gibt es im Vorverkauf in der Goldschmiede Bayrl-Mittl (Telefon: 07391/72532), im evangelischen Pfarramt-Süd in Ehingen (Telefon 07391/53462) und im katholischen Pfarramt St. Blasius in Ehingen (Telefon: 07391/ 8088).