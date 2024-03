Oberbürgermeister tagen in Ehingen

Die Oberbürgermeister des Regierungsbezirks Tübingen haben sich am 15. März zum sogenannten B-Sprengel des Städtetags getroffen. Am Meinungsaustausch nahm neben Regierungspräsident Klaus Tappeser auch der Hauptgeschäftsführer des Städtetages, Ralf Broß, teil. Tagungsort war der Businesspark in Ehingen. Im Mittelpunkt der Gespräche standen laut Pressemitteilung der Stadt Ehingen unter anderem die Auswirkungen aktueller Gesetzgebungsverfahren sowie die Finanzbeziehungen zwischen den Kommunen und den Ländern.