Der Haushalt ist verabschiedet, die Finanzplanung für das kommende Jahr in Ehingen steht. Im großen SZ-Interview hat sich Redaktionsleiter Tobias Götz mit Ehingens OB Alexander Baumann über Geld, das Industriegebiet Berg, Straßenbeleuchtung, Konzerte und mehr unterhalten.

Herr Baumann, der Haushalt steht - und das sehr solide. Sind Sie froh, dass es finanziell wieder besser aussieht als im noch laufenden Jahr?

Zunächst ist festzuhalten, dass auch 2023 besser gelaufen ist, als zunächst gedacht, doch wir werden weiterhin die erforderlichen Ausgaben im Blick behalten müssen. Der Plan macht deutlich, dass es uns unsere gewisse Liquidität ermöglicht, zu investieren. Dennoch ist der laufende Betrieb auf Kante genäht. Das liegt an zusätzlichen Belastungen wie der Inflation, den Preissteigerungen, der Energiekrise und auch der Lohnentwicklung.

Ehingen hat keine Schulden. Wird das auf absehbare Zeit so bleiben?

Der Finanzplan sieht das ab dem Jahr 2024 für weitere drei Jahre so vor. Eine Schuldenaufnahme wird in dieser Zeit nicht nötig sein.

Dennoch schafft es die Stadt, viel zu investieren.

Ja, gerade im schulischen Bereich haben wir viel gemacht und machen weiterhin viel. Die Sanierungen der Realschule und des Johann-Vanotti-Gymnasiums sind weitestgehend abgeschlossen, nun ist die Michel-Buck-Schule an der Reihe. Zudem kümmern wir uns um die Sporthallen an den Schulen. Wir werden im kommenden Jahr den Breitbandausbau in der Fläche abschließen. Mit der Prioritätenliste für die Straßen haben wir weitere Investitionen beschlossen, die auch Wasser- und Abwasserleitungen betreffen. Außerdem kümmern wir uns um unsere Liegenschaften, natürlich auch in den Ortsteilen. Weiteres Geld wird in das Baugebiet Rosengarten fließen und auch in die Umgestaltung des Groggensee-Areals.

Erst vor wenigen Tagen gab es in der Lindenhalle die bereits dritte Informationsveranstaltung zur geplanten Erweiterung im Industriegebiet Berg. Der Abend verlief sehr sachlich und war nicht von Emotionen getragen.

So habe ich die Diskussion bisher wahrgenommen. Diese Erweiterung ist nicht nur eine Chance für Ehingen, sondern für die ganze Region. Sie sichert definitiv ein Stück Zukunft in Ehingen. Die Erweiterung schafft neue Arbeitsplätze und sichert Einkommen und damit nicht nur weitere Kaufkraft in Ehingen, sondern auch Wertschöpfung. Wir bekommen Steuereinnahmen, die uns in die Lage versetzen, zu investieren.

Bürger in Berg haben kürzlich bei der öffentlichen Sitzung des Ortschaftsrates den Wunsch geäußert, wenn das Industriegebiet schon erweitert wird, soll doch wenigsten mehr in Berg investiert werden.

Prinzipiell investieren wir in allen Ortsteilen, auch in Berg. Gemeinderat und Verwaltung haben eine Gesamtsicht auf die Stadt und wir investieren dort, wo es dringend und notwendig ist. Es gilt abzuwägen und Prioritäten zu setzen. Um nochmal auf Berg zu kommen: Hier investieren wir im kommenden Jahr 1,3 Millionen Euro.

Der Prozess der Erweiterung des Industriegebiets ist bisher auch einzigartig in der Geschichte der Stadt. Drei Infoveranstaltungen, viele Diskussionen im Gemeinderat und auch in Berg.

Ja, das stimmt. Uns war es von Beginn an wichtig, hier Transparenz zu gewährleisten. Auch war es von Anfang an unser Ziel, die Erweiterung in Berg konsequent umzusetzen und das haben wir so auch immer offen kommuniziert. Ich habe die Wahrnehmung, dass sehr viele Menschen in der Stadt die Erwartung an uns haben, dass wir das auch so realisieren.

Ein ganz anderes, aber nicht unwichtiges Thema: In Ehingen ist es „kuharanzanachd“ - sprich in den Abendstunden für viele Bürgerinnen und Bürger zu dunkel, weil die Straßenbeleuchtung aus Energiespargründen früh ausgeschaltet wird. Wann wird Ehingen wieder erleuchtet?

Ich sehe natürlich auch, dass das die Menschen in Ehingen bewegt. Deswegen habe ich beauftragt, ein Konzept dafür zu erarbeiten, das dann in den Rat geht. Der Gemeinderat wird darüber entscheiden.

Ist es dann nicht zu spät, wenn das irgendwann Anfang des Jahres erst entschieden wird?

Ich habe Verständnis dafür, wenn sich Menschen nachts bei Dunkelheit unwohl fühlen, das ist nachvollziehbar. Auf der anderen Seite war kürzlich die Polizei im Ehinger Gemeinderat und hat deutlich gemacht, dass wir in einer sicheren Stadt leben. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Energiemangellage noch immer da ist. Unser Ziel muss es sein, dass wir hier zu einem vernünftigen Kompromiss kommen. Und ich weiß, dass es hier unterschiedliche Positionen gibt – auch im Gemeinderat. Wir können aber auch nicht immer so tun, als ginge uns der Klimawandel nichts an. Und ja, ich sage auch deutlich, dass hier eine Entscheidung überfällig ist.

Keine zwei Meinungen hingegen gibt es beim Thema Kinderbetreuung. Ist das einer der „größten Brocken“ aktuell?

Die Gewährleistung der Kinderbetreuung ist eine große Herausforderung, ja. Deswegen habe ich auch vor zwölf Jahren das Dezernat Bildung/Jugend/Soziales geschaffen, weil es schon damals absehbar war, dass es eine der großen kommunalen Aufgaben wird. Bürgermeister Tobias Huber kümmert sich darum und das zeigt auch die Bedeutung.

Sie investieren viel in die Kindergärten. Egal ob Hehlestraße oder gar der Neubau des Kinderhauses im Rosengarten. Das größte Problem aber ist doch die Personalgewinnung.

Absolut. Es fehlen aktuell einfach rund 41.000 Erzieherinnen und Erzieher auf dem Arbeitsmarkt und das liegt vor allem daran, dass diese Menschen vor rund 25 Jahren nicht geboren wurden. Die Kommunen müssen damit umgehen und deshalb auch über die Standards reden. Wir müssen schauen, wie wir mit dem vorhandenen Personal bestmögliche Betreuungszeiten gewährleisten können, wie wir in Ehingen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf gerecht werden. Wir versuchen ein attraktiver Arbeitgeber zu sein. Klar stehen wir auch im Wettbewerb mit anderen Kommunen. In Sachen Geld sind wir aufgrund des Tarifrechts eingeschränkt, also müssen wir schauen, dass wir bei den sogenannten Softskills gut sind.

Betreuungspersonal ist das eine. Personal im allgemeinen das andere. Wie ist die aktuelle Personalsituation in der Verwaltung?

Wir haben 23 offene Stellen. Fünf davon im Sozial- und Erziehungsbereich, fünf im technischen Bereich und der Rest verteilt sich.

Bleibt wichtige Arbeit dann liegen?

Nein, Wichtiges wird erledigt. Manches muss warten, manche Arbeit muss auf andere Schultern verteilt werden und wir priorisieren. Wenige Investitionen werden verschoben und wir bedienen uns externer Kräfte wie eben Ingenieurbüros.

Herr Baumann, Ehingen ist, was den Breitbandausbau anbelangt, Spitze im Kreis. Wie ist hier der Stand der Dinge?

Wir haben für alle Ortsteile Glasfaser-Leerrohre verlegt. Nun ist es die Aufgabe der Netzbetreiber, das verlegte Glasfaser in Betrieb zu nehmen. Wir haben bisher rund 60 Millionen Euro für das Netz investiert, mit hohen Förderungen natürlich, stehen hier aber dennoch an der Spitze des Landkreises. Trotz der hohen finanziellen Förderung muss diese riesige Aufgabe von uns aber umgesetzt werden.

Wie schaut es aus Ihrer Sicht gerade in der Innenstadt aus?

Wir haben über die Initiative unseres Stadtmarketings weitere gute Rahmenbedingungen geschaffen. Nicht nur der Einzelhandel ist da mit im Boot, sondern auch die Gastronomie und Dienstleister. Hier ist es aber auch wie überall. Es gibt Personen, die sich mehr engagieren und eben auch welche, die weniger Engagement zeigen.

Fehlt Ihnen was im Angebot?

In der Summe ist es ein attraktives Angebot, das wir haben. Und mir persönlich fehlt nichts. Es ist sehr wichtig, dass die Verkaufsflächen, die wir haben, auch bespielt werden und die Kunden trotz Online-Angeboten die Ehinger Angebote nutzen.

Kommen wir vom Handel zum Wohnen und Bauen. Wie überall, braucht auch Ehingen Bauland und bezahlbare Wohnungen. Wie ist die aktuelle Lage?

Das Zeppelin-Areal ist mittlerweile voll bebaut. Wir prüfen derzeit weitere Nachverdichtungen und werden uns Stück für Stück die Bebauungspläne anschauen. Nachverdichtung ist das Gebot der Zeit und das wird uns auch gelingen. Wir achten darauf, dass wir den Zuwachs an Wohnbedarf in Ehingen befriedigen können. Ehingen ist in den vergangenen zehn Jahren um 2500 Menschen gewachsen, wir haben aktuell rund 27.800 Einwohner. Die Rahmenbedingungen müssen weiterhin attraktiv sein, Wohnraum zu schaffen, sonst findet das nicht statt. Hier muss es auch energetische Förderungen geben, der Staat ist hier gefordert. Zudem hemmt die aktuelle Zinsentwicklung die Bautätigkeit, denn Private und Wohnbaugesellschaften investieren nur dann, wenn es auch wirtschaftlich sinnvoll ist. Und ich würde es auch sehr begrüßen, wenn es gelingt, dass die Industriebrache am Schelle-Areal bebaut wird.

Nicht begrüßen würden es der BUND und der Nabu, wenn im sechsten Bauabschnitt im Rosengarten die Streuobstwiese bebaut wird. Es gab einen Petitionsausschuss und mehr. Wie ist denn hier der Stand?

Wir sind da gerade dabei, an einer Lösung zu arbeiten. Es geht darum, einen Teil der Streuobstwiese zu erhalten.

Im kommenden Jahr steht die Kommunalwahl an. Sie werden einen, zumindest in Teilen, neuen Gemeinderat bekommen. Wie blicken Sie auf die Wahl?

In erster Linie ist es wichtig, ausreichend Menschen zu finden, die bereit sind, sich ehrenamtlich für die Stadt einzubringen. Wir brauchen eine breite Bereitschaft der Menschen, für die Gremien zu kandidieren, egal ob Ortschaftsrat, Gemeinderat oder Kreistag.

Blicken wir auf das kommende Jahr abseits der Kommunalpolitik. Auf was freuen Sie sich?

Mit Blick auf unsere Stadtgemeinschaft ist es uns vor allem in diesem Jahr gelungen, nach der Pandemie wieder mit großer Freude Feste zu feiern. Fasnet, Stadt-Musik-Fest, Kirbe oder auch das Landestreffen der Bürgerwehren waren schon Höhepunkte - alles bei bestem Wetter. Und es tut gut, dass wir mit Blick auf das Jahr 2024 wieder tolle Ereignisse haben, bei denen sich Menschen treffen können.

Dazu gehört auch das Marktplatz-Open-Air mit Ben Zucker, der Münchner Freiheit und Status Quo. Das findet in Ehingen und nicht mehr in Biberach statt. Freut Sie das?

Ich drücke es mal so aus: Wir haben als Stadt immer viel dafür getan, dass Veranstalter gerne zu uns kommen. Und dass solche Konzerte bei uns stattfinden, finde ich großartig.