Wie geht es mit den städtischen Finanzen weiter? Wo wird in Ehingen Wohnraum angeboten und wie ist der Stand bei der Erweiterung des Industriegebiets in Berg? Darüber und über noch viel mehr hat sich SZ–Redaktionsleiter Tobias Götz im Sommerinterview mit Ehingens Oberbürgermeister Alexander Baumann unterhalten.

Herr Baumann, im vergangenen Jahr fehlten der Stadt Ehingen rund neun Millionen Euro von den geplanten Gewerbesteuereinnahmen. Wie ist aktuell die finanzielle Situation der Stadt in Zeiten teurer Energie und Baupreise?

Nun ja, uns geht es hier wie vielen privaten Haushalten auch. Die Energiekosten sind hoch. Im Jahr 2022 hatten wir beispielsweise Heizkosten für die städtischen Liegenschaften von rund 1,5 Millionen Euro. In diesem Jahr werden sich diese auf rund 2,6 Millionen Euro steigern. Wir mussten Ende vergangenen Jahres neue Verträge abschließen. Allein die Energiekosten steigen insgesamt um rund zwei Millionen Euro. Deswegen müssen auch wir als Stadt alles daransetzen, den Verbrauch zu minimieren, Energie zu sparen.

Passt es da ins Bild, dass der Gemeinderat mehrheitlich beschlossen hat, das Lehrschwimmbecken an der Michel–Buck–Schule zumindest für drei Monate zu befüllen?

Wir als Verwaltung werden den Beschluss des Gemeinderates natürlich umsetzen. Ich selbst habe in der Sitzung dagegen gestimmt.

Was werden die drei Monate Befüllung die Stadt denn kosten?

Die Befüllung und der Energieaufwand für die Zeit von September bis Dezember werden rund 27.000 Euro kosten.

Ist es das denn wert?

Das möchte ich gar nicht bewerten. Unsere Aufgabe als Verwaltung ist es, Möglichkeiten aufzuzeigen. Entscheiden wird immer der Gemeinderat.

Allgemein steigen die Kosten derzeit exorbitant. Allein die Sanitärarbeiten für die elf Wohnungen und die Kita, die die Stadt an der Hehlestraße baut, kosten rund 300.000 Euro mehr, als geplant.

Das stimmt. Und das ist kein Einzelfall. Es gibt gerade im Sanitärbereich immer weniger Betriebe und jene am Markt sind voll ausgelastet. Dies schlägt sich in den Preisen nieder.

Ist hier die gesetzlich vorgeschriebene europaweite Ausschreibung über Online–Portale ein Problem? Viele kleinere Handwerksbetriebe können das gar nicht leisten.

Jein. Wir haben in diesem Fall nach zwei Ausschreibungsversuchen ohne Ergebnis gezielt Firmen angeschrieben.

Führen die Preissteigerungen im Energie– und Baubereich dazu, dass städtische Projekte auf Eis gelegt werden?

Nein. Was wir begonnen haben, übrigens auch planerisch, führen wir auch im kommenden Jahr fort. Wir werden dafür aber immer mehr Geld benötigen. Dinge, wie die Erschließung im Baugebiet Rosengarten oder das dort geplante Kinderhaus, werden umgesetzt. Auch im kommenden Jahr werden wir eine Fülle an Maßnahmen haben, die Ehingen weiterbringen.

Gehört da die Komplettsanierung des Schiffbergs auch dazu?

Nein, das ist leider nicht geplant.

Sie rechnen für das laufende Jahr mit 42 Millionen Euro aus der Gewerbesteuer. Das haben Sie vergangenes Jahr auch gemacht, am Ende wurden es „nur“ 33 Millionen. Haben Sie die Befürchtung, das könnte wieder so laufen?

Aktuell nicht. Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir unsere Planungen auch erreichen können.

Das heißt, Sie planen den Haushalt 2024 weiterhin ohne Schulden?

So ist es. Wir halten damit auch an unserer Finanzplanung, bis zum Jahr 2026 schuldenfrei zu bleiben, fest.

Dass Liebherr ein großer Faktor bei der Gewerbesteuer ist, ist kein Geheimnis. Wie laufen aktuell die Planungen für das Industriegebiet Berg, wo Liebherr bekanntlich auf 50 Hektar eine Fabrik bauen möchte?

Die Planungen für das Industriegebiet Berg werden derzeit umfassend und gründlich durchgeführt. Wir tragen gerade alle relevanten Aspekte zusammen, die für eine Entscheidung für den Bebauungsplan notwendig sind.

Wir gehen davon aus, dass wir bis im Herbst dieses Jahres alles vorliegen haben, auch alle notwendigen Gutachten. So wollen wir im September im Gemeinderat den Entwurfsbeschluss fassen, der Satzungsbeschluss soll dann im ersten Quartal 2024 folgen.

Das heißt, dass Liebherr im kommenden Jahr mit dem Bau beginnen kann?

Das ist unser erklärtes Ziel, dafür wollen wir die Weichen stellen.

Herr Baumann, ein zentrales Thema ist gerade in so ziemlich jeder Branche das Personal. Wie schaut es bei der Stadt aus?

Auch wir spüren natürlich den allgemeinen Mangel an Arbeitskräften. Wir versuchen aber auch, dem entgegenzuwirken. Wir setzen bei uns im Rathaus auf die klassische Ausbildung in der Verwaltung. Größere Herausforderungen ergeben sich für uns im Sozial– und Erziehungsbereich.

Hier lässt sich der Bedarf an Kinderbetreuung mit der derzeitigen Personalentwicklung nicht decken. Daher lassen wir keine Möglichkeiten ungenutzt und setzen auch auf die PiA–Ausbildung und den neuen Bildungsgang „Direkteinstieg Kita“.

Wie wichtig sind in diesem Bereich Standortfaktoren?

Sehr wichtig, vor allem im interkommunalen Wettbewerb. Das gilt im Übrigen auch für den technischen Bereich. In diesem stehen wir im Wettbewerb mit privaten Unternehmen. Gerade hier kommt uns das breitgefächerte Angebot in unserer Stadt zu Gute, ebenfalls die vorhandenen Soft Skills.

Wie viele Azubis sind derzeit bei der Stadt?

Derzeit haben wir 28 Auszubildende in fünf verschiedenen Ausbildungsberufen. Darunter befinden sich auch Fachinformatiker oder angehende Veranstaltungstechniker. Wir bedienen quasi die gesamte Klaviatur.

Herr Baumann, seit dem Gemeinderatsbeschluss zur Erhöhung der Parkgebühren in Ehingen um teilweise 50 Prozent ärgern sich manche Bürger. Können Sie die Erhöhung erklären?

Zunächst muss gesehen werden, dass in Ehingen für das Parken in den städtischen Tiefgaragen für die erste Stunde kein Entgelt erhoben wird. Ebenfalls kein Entgelt wird bei Nacht, an Samstagen, Sonntagen und an Feiertagen erhoben. Zudem ist das Parken im Vergleich zu anderen Städten in unserer Stadt extrem günstig. So kostet die Stunde in der Tiefgarage 90 Cent.

Allerdings haben wir als Stadt im Parkgebührensektor ein Defizit zu verzeichnen, das es mit einer entsprechenden Erhöhung in diesem und nicht in einem anderen Bereich auszugleichen gilt. Das ist auch ein Gebot der Fairness und des Verursacherprinzips.

Herr Baumann, am Wochenende ist aus dem Ehinger Sommer– und Kinderfest die Premiere des Stadt.Musik.Festes geworden. Sind Sie froh, dass es weitergeht?

Natürlich. Und ich weiß auch, dass es für die Verantwortlichen ein Wagnis gewesen ist. Ich persönlich freue mich über den Mut der noch jungen Vorstandschaft, die diese Herausforderung wirklich gut gemeistert hat.

Das alles war viel Arbeit und wie ich in Gesprächen mitbekommen habe, wird es auch ein wirtschaftlicher Erfolg werden. Das neue Konzept ist also aufgegangen und auch der Kern, das Kinderfest am Montag, wurde erhalten.

Ein ganz anderes Thema. Erst kürzlich wurde der berühmte Paragraf 13b, wonach Kommunen Bauplätze unter einem Hektar in einem beschleunigten Verfahren ohne Umweltprüfung umsetzen können, gekippt, weil er wohl gegen europäisches Recht verstößt. Was bedeutet das für Ehingen?

Fakt ist, dass das nun alle Kommunen betrifft. Wir als Stadt haben das auch so zur Kenntnis genommen und werden danach handeln. Das bedeutet konkret, dass die Verfahren bei den betroffenen Gebieten länger dauern und teurer werden, was sich auf den Bauplatzpreis niederschlagen wird. Wir brauchen jetzt eben ein komplettes Bebauungsplanverfahren auch für kleine Gebiete.

Kräftig gearbeitet wird derzeit rund um den Groggensee. Wie geht es da weiter?

Wir haben für die ersten beiden Bauabschnitte, das heißt Vorplatz des Jugendhauses und die Terrassen zum See, die Arbeiten vergeben. Die Idee war aber schon immer, das Areal als Ganzes zu sehen, als eine Einheit. Wir gehen davon aus, dass die jetzt begonnenen Arbeiten in diesem Jahr fertig werden.

Geplant ist auch schon sehr lange die Erweiterung der Ehinger Stützpunktwehr, die durch Einsprüche aus der Nachbarschaft ins Stocken geraten ist. Wie ist hier der Stand?

Die Planungen laufen im Hintergrund weiter. Wir werden dabei auch darauf achten, dass sich alles in die städtebauliche Struktur einreiht. Auch sind wir darauf bedacht, dass die Funktion bestmöglich umgesetzt wird. Im Übrigen sind alle Aufträge erteilt, wir werden aber die Lärmschutzanforderungen anpassen müssen.

Auch das Schelle–Areal ruht aufgrund von Einsprüchen und Gerichtsbeschlüssen. Die rund 40 Wohnungen, die die Firma Brotbeck dort plant, sind doch in Ehingen bitter nötig, oder?

Natürlich sind sie das. Und wir als Stadt werden auch alles dafür tun, dass es hier weitergehen kann. Denn Wohnungen stehen im öffentlichen Interesse und somit auch im Interesse der Stadt.

Das gilt sicher auch für den sechsten Bauabschnitt im Rosengarten, wo derzeit eine Petition zum Erhalt der dortigen Streuobstwiese läuft.

Aufgrund dieser Petition befinden wir uns derzeit in der sogenannten Stillhaltephase. Wir haben einen genauen Plan für den sechsten Bauabschnitt und einen dazugehörigen Gemeinderatsbeschluss. Die Nachfrage nach Bauplätzen ist in Ehingen übrigens immer noch da, noch immer haben wir eine Warteliste.

Unser Ziel ist es, mehr Wohnfläche auf weniger Quadratmeter zu schaffen. Das ist klar. Wir haben Lösungsvorschläge gemacht und an die Anforderungen der Zeit gedacht.

Herr Baumann, spüren Sie, dass sich der Umgangston zwischen Verwaltung und Bürgerschaft verändert hat? Ist der Ton rauer geworden?

Eine Veränderung ist in den vergangenen Jahren in diesem Bereich erkennbar geworden. Trotzdem kann ich sagen, dass wir in unserer Raumschaft, in unserem Landstrich immer noch gut miteinander umgehen. Ausnahmen gibt es immer. Aber hier reden die Menschen noch überwiegend vernünftig miteinander.

Wo sich der Umgangston sicher verändert hat, ist gegenüber der Polizei, der Feuerwehr und den Rettungsdiensten — sprich gegenüber Personen, die für die Öffentlichkeit stehen. Oft stehen, das spüre ich auch, die Individualinteressen im Vordergrund. Das ist eine ungute Entwicklung.

Im nächsten Jahr stehen schon wieder Kommunalwahlen an. Die Parteien bereiten ab Herbst ihre Listen vor. Wie wichtig ist das für Sie als Stadtoberhaupt?

Ganz klar, sehr wichtig. Kommunalpolitik ist eine spannende Angelegenheit, weil eben die Entwicklungen unmittelbar und direkt beeinflusst werden. Daher ermutige ich ausdrücklich und insbesondere auch junge Menschen für unsere kommunalen Gremien zu kandidieren.

Haben Sie einen Wunsch für den Rest des Jahres?

Dass wir weiterhin gemeinsam konsequent und überlegt handeln und entscheiden, was für Ehingen notwendig ist.