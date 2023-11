Der Nikolaus besucht am Samstag, 2. Dezember sowie am Dienstag, 5. Dezember, den Wochenmarkt auf dem Marktplatz. Am 5. Dezember findet der Wochenmarkt aufgrund des Krämermarkts auf dem Sternplatz statt. Kleine Präsente wie Obst, das von den Wochenmarkthändlern zur Verfügung gestellt wird, und Süßigkeiten werden an die kleinen und großen Marktbesucher verteilt, teilt die Stadtverwaltung mit.