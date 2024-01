Kaum ein Thema hat die Gastronomie in den vergangenen Wochen so beschäftigt wie die Rückkehr von bisher sieben auf wieder 19 Prozent Mehrwertsteuer. Doch wie gehen Gastronomen in der Region mit der Erhöhung um? Es gibt verschiedene Ansätze.

Paulas Alb lässt den Beilagensalat weg

Marc Steudle von Paulas Alb/Hotel Adler geht in Sachen Mehrwertsteuererhöhung seinen eigenen Weg. „Wir wollen bei diesem Thema sehr transparent sein. Jedoch haben wir Gastronomen nicht nur die Erhöhung der Mehrwertsteuer, sondern eben auch steigende Personalkosten durch den Mindestlohn oder CO2-Abgaben. Irgendwie müssen wir das kompensieren“, so der Ehinger Gastronom.

Bei vielen Gesprächen mit den Gästen ist das aktuell schon das Thema Nummer eins. Wir ernten aber viel Verständnis. Marc Steudle

„Deswegen haben wir auch nach der Erhöhung unsere Preise größtenteils nicht verändert, dafür ist der Beilagensalat nicht mehr inkludiert“, erklärt Steudle. Befragungen von Gästen haben laut Steudle zudem ergeben, dass nicht alle zwingend einen Salat wünschen.

„Beim Mittagstisch kostet der Salat dann 2,50 Euro extra, sonst 6,50 Euro extra“, betont Steudle. In den ersten Tagen hätten die Gäste das veränderte Angebot auch gut angenommen.

„Bei vielen Gesprächen mit den Gästen ist das aktuell schon das Thema Nummer eins. Wir ernten aber viel Verständnis“, sagt Steudle, der aber auch betont: „Sollte sich hier wieder was zu unseren Gunsten ändern, werden wir uns wieder anpassen. Das ist das Gebot der Fairness unseren Gästen gegenüber.“ Aktuell läuft im Hotel Adler der Umbau von 30 Hotelzimmern auf Hochtouren, ab kommender Woche werden die neuen Zimmer Stück für Stück zur Verfügung stehen.

Die Auswirkungen werden sich in der Villa Max in den kommenden Monaten zeigen

In der Villa Max hat Karin Kienzle die Preise beim Essen und einigen Getränken zum 1. Januar um zwölf Prozent erhöht - nicht nur wegen der Mehrwertsteuererhöhung, wie sie sagt: „Auch wegen der gestiegenen Personalkosten.“ Denn der Mindestlohn liegt seit diesem Jahr bei 12,41 Euro je Stunde, im Dezember waren es noch zwölf Euro. Trotz der Preiserhöhung sei die Stimmung nach wie vor gut, sagt sie. „Die Gäste kommen weiterhin.“

Aber die Gäste sind schon sauer auf die Gesamtsituation. Karin Kienzle

Allerdings gibt es die gestiegenen Preise erst seit drei Wochen. Karin Kienzle rechnet deshalb damit, dass die Besucherzahlen abnehmen werden. „Nach der Fasnet im Februar/März kommt das bestimmt“, sagt sie. Wenn sie sich mit ihren Gästen unterhalte, würden die selbst die Frage stellen, wie lange sich die Leute die Preissteigerungen in der Gastronomie leisten können.

Für die Gastronomen selbst hätten die Besucher Verständnis, sagt sie. „Aber die Gäste sind schon sauer auf die Gesamtsituation.“ Schließlich werde nicht nur der Restaurantbesuch teurer. Auch die Lebenshaltungskosten seien in der vergangenen Zeit immer weiter gestiegen.

Marc Bürkle fühlt sich von der Dehoga nicht richtig unterstützt

Auch Marc Bürkle hat in der Ehinger Rose die Preise um zwölf Prozent erhöht. „Wir haben das ganz genau gemacht“, sagt er. Die Mehrkosten, die seit Anfang des Jahres auf sein Restaurant einprasseln, decke die Erhöhung aber nicht ab. Nicht nur die Mehrwertsteuer und Personalkosten seien gestiegen, berichtet er. Zum Ende des vergangenen Jahres hätten die Lieferanten die Preise für ihre Waren erneut aufgeschlagen.

Man hat die Erhöhung einfach geschluckt. Marc Bürkle

In den vergangenen zwei Jahren seien außerdem die Betriebskosten für Strom und Energie rapide gestiegen. „Der Wirt muss das schlucken“, sagt Bürkle. Das alles könnten die Gastronomen nicht an die Gäste weitergeben. Dazu kommen die Corona-Hilfen, die die Gastronomen mittlerweile alle wieder zurückgezahlt hätten.

Von der Dehoga, dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband, fühlt er sich im Stich gelassen. „Man hat die Erhöhung einfach geschluckt“, sagt Bürkle. „Es gab keinen Gegenwind.“ Die Landwirte würden das deswegen besser machen. „Die zeigen einfach mal Kante.“ Sein Vorschlag ist deshalb auch, dass sich die Ehinger Gastronomen nach der Fasnet zusammensetzen, um zu besprechen, ob sie etwas tun können - auch wenn er sagt: „Eigentlich ist es dafür jetzt schon zu spät.“

Rose in Munderkingen erhöht die Preise „ein bisschen“

Weniger beunruhigt äußert sich Christiane Baur vom Gasthaus „Rose“ in Munderkingen. Zwar habe sie die Preise „ein bisschen erhöht“, zumal auch die Löhne gestiegen seien. „Aber es ist alles noch im Rahmen, da wir eh relativ günstige Preise haben“, sagt die Wirtin.

Wohl auch deshalb habe sich die Kundschaft bisher nicht negativ geäußert. Existenzängste oder dergleichen hat Christiane Baur nach der Rückkehr zur früheren Mehrwertsteuer nicht. „Nein, für uns hat das keine großen Konsequenzen“, ist sie sich sicher.

Im Adler in Obermarchtal lässt man die Situation auf sich zukommen

Das vermag Judith Schultz, Geschäftsführerin des Klostergasthofs „Adler“ in Obermarchtal, indes noch gar nicht richtig zu beurteilen. „Bei uns ist es im Winter eher etwas ruhiger“, sagt sie. Das Lokal in unmittelbarer Nachbarschaft zum historischen Kloster ist vor allem in den wärmeren Jahreszeiten ein beliebtes Ausflugsziel.

Von unseren Gästen hat sich bislang noch niemand beschwert. Braumeister Franz-Josef Schökle

Ob und wie sie dann die Preise anpassen muss, um die höhere Mehrwertsteuer und andere Kostensteigerungen auszugleichen, weiß sie aktuell noch nicht: „Konkret habe ich mir darüber noch gar keine Gedanken gemacht. Das hängt auch davon ab, wie bis dahin die Personalsituation ist.“ Zum Jahreswechsel hat Judith Schulz nur bei einigen teureren Menüs die Preise ein wenig angehoben. Reaktionen von den Gästen gab es dazu bisher nicht.

Im Adler in Moosbeuren erhöhten sich die Preise um 50 Cent bis zwei Euro

Nicht die vollen zwölf, aber etwa sieben Prozent der Mehrwertsteuererhöhung hat man beim Brauerei-Gasthof „Adler“ in Moosbeuren im Durchschnitt auf die Preise draufgeschlagen. „Zwischen 50 Cent und zwei Euro“ beträgt laut Braumeister Franz-Josef Schökle die Steigerung. „Von unseren Gästen hat sich bislang noch niemand beschwert“, sagt er.

Dass Essen to go weiterhin mit sieben Prozent, aber im Wirtshaus konsumiertes Essen mit 19 Prozent besteuert werden, findet Schökle seltsam: „Die Speisen gehen denselben Weg. Sie werden in der Küche zubereitet und von einer Servicekraft bereitgestellt.“

Als existenzbedrohend empfindet er die Rückkehr zu den Steuersätzen von vor der Corona-Pandemie nicht. Allerdings liege das auch daran, dass es sich beim „Adler“ um einen Familienbetrieb handle, für den keine Pacht zu zahlen sei und bei dem die ganze Familie mitschaffe. Auch darüber hinaus habe man gutes Personal, „das zur Stange hält, sowie eine treue Stammkundschaft“, sagt der Wirt.

Und ein Hotel mit 20 Zimmern, die gut ausgelastet seien. „Zu uns kommen viele Monteure und Geschäftsleute, vor allem aus dem Kreis Biberach, die Wert auf eine gemütliche Einkehr mit schwäbischem Essen legen“, erklärt Franz-Josef Schökle und räumt ein: „Ohne das Hotel wäre es schwierig.“