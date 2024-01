Neujahrskonzert begeistert in der Lindenhalle

Einen beschwingten musikalischen Start in das Neue Jahr haben die vielen Zuhörer in der ausverkauften Lindenhalle mit der Württembergischen Philharmonie aus Reutlingen erlebt. Beliebte Melodien aus Opern und Operetten hatten die Musiker unter der Leitung von Dirigent Johannes Klumpp dem Publikum versprochen.

Und so begannen sie auch entsprechend mit dem Walzer „Rosen aus dem Süden“ von Johann Strauß Jr... Der Komponist mag sich wohl auch aus dem kalten Wien in wärmere Gefilde gesehnt haben, als er eine entsprechende Operette plante. Doch er kam irgendwie damit nicht voran, und so hat er einfach die schönsten Melodien zusammen gefasst zu dem Walzer „Rosen aus dem Süden“.

„Man kann ein Neues Jahr nicht besser beginnen als mit schöner Musik. Sie haben alles richtig gemacht. Mögen in ihrem Herzen viele Rosen blühen“, sagte Dirigent in seiner blumigen Moderation dem Publikum. So führte er auch zu der tragischen Geschichte der Anna aus „Le Villli“ von Giacomo Puccini hin, den die portugiesische Sopranistin Amaral Leonor mit einen hinreißendem Schmelz Dramatik verlieh.

Viel bejubelt wurde vom Publikum das Duett der Sängerin mit dem Tenor Julian Habermann aus dem „Liebestrank“ von Gaetano Donizetti, einer Opera buffa, die häufig und lange an den berühmtesten Opernhäusern der Welt aufgeführt wird.

Die Teufel tanzen ließ der Wiener Komponist und Kapellmeister Josef Helmesberger. „Aber die Teufel müssen nicht mehr ganz nüchtern gewesen sein“, erklärte der Dirigent, ehe seine Musiker zu einem furiosen musikalischen Tanz ansetzten.

Der zweite Teil des Neujahrskonzertes war ganz der leichten Muse gewidmet. Aus der goldenen Ära der Wiener Operetten stammt der Einakter „Dichter und Bauer“ von Franz von Suppé. Die Ouvertüre daraus bildete den Grundstock vieler Filmmusiken und Schlager, sie gilt als der beste und beliebteste Teil der Operette, die Musiker aus Reutlingen haben in ihr Konzert ausgenommen.

Der Komponist Hans May musste schon vor 1933 aus Deutschland fliehen und träumte sich fort aus der bitteren Realität mit „ein Lied geht um die Welt“. Es wurde von vielen berühmten Sängern und Gruppen wie den Comedian Harmonists intoniert. Julian Habermann sang es in der Lindenhalle. Mitten im ersten Weltkrieg komponierte Robert Stolz „Du sollst der Kaiser meiner Seele sein“, das Lied verschaffte ihm den Durchbruch, Amaral Leonor sang es auf ihre besondere Art.

„Franz Lehar war als Geiger in Wuppertal anders als unsere Geiger in Reutlingen todunglücklich“, erzählte Klumpp dem Publikum, „er hätte viel lieber komponiert. Das tat er dann auch in zurückgekehrt nach Wien aber leider ohne Erfolg. Er muss von Gold und Silber geträumt haben.“ Sein Konzertwalzer verschaffte ihm das mit seinem gleichnamigen Konzertwalzer.

Höhepunkt und gleichzeitig Ende des offiziellen Neujahrskonzert war das Duett „tanzen möchte ich“ von Sylva und Edwin aus der „Csárdásfürstin“ von Emmerich Kálmán. Dabei zeigten die beiden Solisten, dass sie auch durchaus temperamentvoll das Tanzbein zu schwingen wussten. Langanhaltender zum Teil stehender Applaus dankte ihnen und den Musikern für ein gelungene Neujahrskonzert.

Die erste Zugabe mit der Polka „Donner und Blitz“ für einen Faschingsball von Strauß komponiert folgte noch etwas auf die närrische kommende Zeit Einstimmendes, von Lehár „Einmal möchte ich etwas Närrisches tun“ gesungen und getanzt von den beiden Solisten. Da konnte auch der Dirigent seine Füße nicht mehr stillhalten. Ja, und dem folgte ohne den ein Neujahrskonzert nicht denkbar ist begeistert von den Zuhörern aufgenommen: der Radetzkymarsch von Johann Strauß Vater.

Als besonderes Bonbon zum Neuen Jahr und für den Nachhauseweg überreichte am Ausgang das Team des Kulturamtes den Besuchern eine wunderschöne Rose.