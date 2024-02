Neues Schulleitungs-Team an der Berufsfachschule Pflege

Die Berufsfachschule Pflege der ADK GmbH hat seit kurzem eine neue Schulleitung. Simone Trenkenschuh und Nicole Schmid haben diese Aufgabe gemeinsam übernommen. Sie folgen auf Beate Fuchs, die mehr als zwölf Jahre lang die Berufsfachschule leitete. Dies teilt die Presseabteilung der ADK mit.

Die Schulleitung hat Simone Trenkenschuh inne. Sie ist 34 Jahre alt und hat zunächst eine Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin am Bezirkskrankenhaus in Günzburg absolviert. Im direkten Anschluss daran absolvierte sie eine Weiterbildung zur Intensiv- und Anästhesiepflege in Günzburg, Krumbach und Dillingen. Von 2017 bis 2023 studierte sie berufsbegleitend Medizinpädagogik im Bachelor- und Masterstudiengang an der SRH Hochschule für Gesundheit Gera. Nach ihrer Elternzeit und der Rückkehr an die Schule freut sie sich, die neue Herausforderung als Schulleitung mit Leben zu füllen, heißt es in der Pressemeldung.

Unterstützt wird Trenkenschuh von Nicole Schmid (31), die die stellvertretende Schulleitung übernommen hat. Von 2009 bis 2012 absolvierte diese ihre Ausbildung zur Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin an der Gesundheitsakademie Ravensburg-Weingarten. Ab 2015 studierte Schmid Pflegepädagogik an der katholischen Stiftungshochschule München. Nach Ihrem Bachelorabschluss 2019 startete sie als Lehrkraft an der Berufsfachschule in Ehingen. Sie leitete im Jahr 2020 bis 2023 erfolgreich den ersten generalistischen Ausbildungskurs der ADKmie.

Das neue Leitungsteam hat sich zusammen mit dem gesamten Team der Berufsfachschule das Ziel gesetzt, die Verknüpfung von Theorie und Praxis durch einen regen Austausch mit den praktischen Einsatzbereichen weiter zu stärken, die Digitalisierung voranzubringen und eine qualitativ hochwertige Ausbildung von Pflegekräften in der Region zu sichern.