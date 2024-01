Ehingen bekommt ein neues Restaurant. In der Gymnasiumstraße 18 wird es zukünftig nicht mehr indische Speisen zu essen geben, sondern vietnamesische und japanische Gerichte. Denn gepachtet haben die Räumlichkeiten statt bisher das Royal India nun die Betreiber des vietnamesischen Restaurants Vylian aus Blaubeuren. Das bestätigte Anna Moscagiuri vom Vylian gegenüber der „Schwäbischen Zeitung“.

Gerade befinde man sich im Umbau. Wenn alles glatt laufe, könne Mitte März eröffnet werden. In Blaubeuren bieten die Gastronomen des Vylian bereits vietnamesische und japanische Gerichte an. Das wollen sie nun auch bald in Ehingen tun.