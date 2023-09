Neues Entsorgungszentrum in Ehingen nimmt Betrieb auf

Das Entsorgungszentrum Ehingen öffnet am Freitag, 22. September, in der Berkacher Straße 88 in Ehingen. Die Öffnungszeiten sind wie bei allen anderen Entsorgungszentren ganzjährig am Dienstag, Mittwoch, Freitag und Samstag jeweils von 9 bis 17 Uhr. Am Interimsstandort im Peter-und Paul-Weg in Ehingen ist ab diesem Zeitpunkt keine Anlieferung für Kunden des Entsorgungszentrums mehr möglich.

Am neuen Standort können private Haushalte folgende gebührenfreie Abfallfraktionen abgeben: Altbatterien, Akkus (keine Auto-, E-Fahrradakkumulatoren), Altglas, Altkleider + Altschuhe, Altpapier, Altholz A I-III (Möbel- und Sperrholz), Elektrokleingeräte (bis 50cm Kantenlänge), Grüngut (holzig und grasig/krautig bis max. 5m³/Anlieferung), Lampen/ Leuchtstoffröhren, Kartonagen, verwertbarer Bauschutt in Kleinmengen bis 100l je Anlieferung, Sperrmüll nach Vorlage des Gebührenbescheides.

Zusätzlich können private Haushalte folgende gebührenpflichtige Abfallfraktionen abgeben: Altfenster, Altreifen, Flachglas, gipshaltige Abfälle, Kunststoffhohlkörper, schadstoffbelastetes Altholz der Klasse A IV (Außen- und Konstruktionsholz).

Weiter werden den Bürgerinnen und Bürgern jeweils einmal im Quartal Problemstoffsammlungen auf dem Gelände des Entsorgungszentrums angeboten. Die nächste Problemstoffsammlung in Ehingen findet am Samstag, 4. November, von 9‐12 Uhr statt. Auch Gewerbebetrieben stehen die Entsorgungszentren zur Abfallbeseitigung und -verwertung zur Verfügung. Hierfür fallen teilweise Gebühren an.

Einzelheiten zu Standorten und Gebühren für Privatpersonen und Gewerbetreibende des Bringsystems der Abfallwirtschaft gibt es unter www.aw-adk.de. Damit bietet das Entsorgungszentrum Ehingen die gleichen Leistungen wie die Entsorgungszentren in Blaustein-Herrlingen, Erbach, Laichingen, Langenau-Ochsenhölzle und Schelklingen (nach Fertigstellung im Oktober 2023) an.