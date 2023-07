Neuer Vorstand im Rotary–Club

Der Rotary–Club Ehingen–Alb–Donau hat einen neuen Präsidenten. Wie der Club mitteilt, übergab Viktor Terpeluk sein Amt an Erhard Schmid. Der neue Präsident stellte sein Jahresprogramm vor. Sein Jahresmotto lautet „ Gemeinschaft in Freundschaft pflegen und leben“.

Das Clubleben ist laut Schmid der gelebte Kern von Rotary. So stimmte er die Mitglieder auf sein Programm ein, welches aus interessanten Vorträgen, eine gemeinsame Clubreise, ein gemeinsames Kocherlebnis und auch wieder aus gemeinsamen Sozialaktionen besteht. Der Rotary–Club Ehingen–Alb–Donau engagiert sich seit Jahren mit einem Informationsstand auf dem Marktplatz zur Kampagne „End Polio Now“, die über die Infektionskrankheit Polio aufklärt. An dieser Sozialaktion möchte der neue Präsident festhalten. Ebenso möchte er auch die Sozialaktion „Kauf eine Sache mehr“ wieder durchführen, die dem Tafelladen in Ehingen zu Gute kommt.

Der ehemalige Präsident Viktor Terpeluk, nutze diesen Anlass, um sein Jahr Revue passieren zu lassen. Die anwesenden Mitglieder bedankten sich bei Viktor Terpeluk mit einem langen Applaus für sein Engagement.

Dem neuen Vorstand von Rotary Ehingen–Alb Donau gehören 2023/24 an: Präsident Erhard Schmid, Incoming–Präsident: Steffen Hermann, Clubmeister: Erwin Stöhr, Berufsdienst: Sonja Baier, Gemeindienst: Monika Kneer, Schatzmeister: René Dachner, 1. Sekretär: Horst Möhrle, 2. Sekretär: Hubert Bold, Rotary Foundation/End Polio Now: Andreas Guter, Internationaler Dienst: Christian Kübler, Jugenddienst: Jochen Münz, Öffentlichkeitsarbeit/Rotaractbeauftragte: Sophia Blankenhorn, Past–Präsident: Viktor Terpeluk.